以生服務死 橋檢首安排酒駕緩起訴者體驗擦冰櫃

橋頭地檢署有感法治教育對酒駕者成效不高，首度嘗試安排緩起訴個案至殯儀館整理冷凍室、解剖室等，包括擦拭冰櫃，首批11人昨天前往大社殯儀館體驗「以生服務死」特殊感受。

橋頭地檢署新聞稿指出，有鑒酒駕者再犯率高，橋頭地檢署檢察長洪信旭指示自緩起訴階段即安排酒駕被告義務提供生命關懷服務，提前建立初犯個案警惕心、同理心，避免一錯再錯。為此檢方特地安排昨天首批緩起訴酒駕個案11人前往高雄市殯葬管理處第二殯儀館大社分館義務提供生命關懷服務2小時。

檢方指出，生命關懷服務除了會由殯葬處長宣導「酒後不開車，守護你的安全，就是讓家裡安心，也能為社會帶來安定。」觀護人也會分享生命故事案例，提示相關注意事項，之後所有個案再分成3組，分別要清潔打掃及整理冷凍室、解剖室、入殮化妝室、洗化室等場所，讓酒駕者體驗「以生服務死」特殊感受。

洪信旭表示，檢方期盼透過生命關懷服務，讓緩起訴酒駕個案經歷「震撼服務」，發揮不同於判刑警惕效果，才能了解生命脆弱，懂得尊重生命，愛惜生命，觸發悔悟而不敢再犯。

橋檢表示，過去檢察官多以職權命被告參加法治教育，但短短數小時課程可能無法產生認知和行為改變，因此首度嘗試命酒駕緩起訴個案提供生命關懷服務，橋檢也特別聘任高雄市殯葬管理處第二殯儀館仁武本館、大社分館、橋頭分館成為緩起訴執行機構，之後將同步開發其他適合場所，讓生命關懷服務內容更多元化。