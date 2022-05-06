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檢察長遴選 檢審會通過12人入圍名單

中央社 / 」台北6日電

因應檢察長遴選作業，檢察官人事審議委員會的票選委員昨天公布12人入圍名單，經檢審會今天開會決議通過；法務部長蔡清祥將從中圈選6名新任檢察長，預計13日公布。

12人分別為最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝（司法官訓練所20期結業）、台中高分檢主任檢察官張宏謀（26）、廉政署長鄭銘謙（26）、檢察司長林錦村（28）、保護司長毛有增（30期）、司法官學院主任秘書李海龍（33）、新北地檢署檢察官陳盈錦（33）、台中高分檢檢察官謝名冠（34）、台中高分檢檢察官郭景東（36）、高檢署檢察官許鈺茹（36）、高雄高分檢檢察官黃元冠（37）、北檢檢察官林漢強（38）。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部展開檢察長遴選作業，職缺有6名。

檢審會的票選委員昨天召開會前會，自31名有意願遴任檢察長的候選人中，經多輪討論及表決後，推薦檢察長職缺2倍的12名入圍人選。

檢審會今天上午正式開會，通過票選委員昨天的12人入圍名單，將供法務部長蔡清祥從中圈選，預計13日公布名單。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生委員組成。

檢察官 法務部 司法

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