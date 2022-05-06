鰻魚飯名店肥前屋日籍老闆槓銀行盜蓋印 討5千萬又告輸

七條通馳名鰻魚飯「肥前屋」老闆町田世文，指控安泰商業銀行林姓理專、陳姓女襄理盜用他的印鑑章交易基金，總計未實現、已實現損益與手續費、管理費共5097萬餘元。町田提損害賠償訴訟，要求銀行與陳女、林連帶賠償。台北地方法院審理後，認為町田無法舉證印鑑章遭盜蓋，判他敗訴；町田上訴，台灣高等法院認為無理而駁回。

肥前屋位在台北市「七條通」內，採日本3、40年代的復古佈置，菜色除了香噴噴、甜帶鹹味的招牌鰻魚飯外，鹽烤透抽、烤鰻肝、蛋卷也相當有名，每到用餐時刻，店門外總是大排長龍。

町田世文表示，自己是日本人，只會說一些台語，固定每星期二至安泰商銀長安東路分行結算相關貨款，因陳姓女襄理表示可協助他填寫、用印的匯款作業，他2014年8月起每周二，多次將印鑑章、肥前屋公司大小章共3枚交由陳女辦理。町田指控陳女自2014年8月至2016年5月10日止，未經他同意或授權，擅自把印鑑章交給林姓理專、交易基金。

町田世文認為財產權遭侵害，分行也沒有相關管理機制，要求兩名員工和銀行賠償5097萬元。

北院審理時，分行張姓經理證稱町田世文是很重要的客戶，大家都知道他投資基金，每個理專約負責200個客戶，沒有人反應過林有問題。張說，他曾聽町田說過「賺錢講一次就好，不用常常講」，北院勘驗監視器畫面相佐證，認為林與陳女並未盜用印鑑章。

高院調查，町田世文曾控告林、陳女偽造私文書、背信罪，台北地檢署處分不起訴，町田提再議，台灣高等檢察署去年2月駁回確定；町田接著又向北院聲請交付審判，北院去年5月12日裁定駁回。高院認為由此可見，兩名員工沒有盜蓋印章交易。

林姓理專表示，他都是依照町田的指示下單交易，兩人熟識，町田聲稱長達1年9月沒發現有多筆未經授權的交易，違反經驗法則。陳姓女襄理也表示，她的職權不包括基金招攬、銷售，且有爭議的交易紀錄還出現在她休假之時，可見有誤會。安泰銀行則稱「盜用印章」非員工執行職務行為，不應負僱用人連帶賠償責任。