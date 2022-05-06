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別讓媽媽傷心 高市警母親節強力取締酒駕
酒駕新法上路，高雄市政府公布首批酒駕累犯照片和姓名以後，高雄市警局近6天仍取締近200件酒駕。由於母親節和端午連假來臨，警方認為民眾聚餐機會增加，表示將嚴格取締酒駕，提醒民眾「別讓媽媽傷心」 。
酒駕新制3月31日實施，10年內第二次酒駕，由公路主管機關公布姓名、照片及違法事實。高雄市府4月28日公布第一批酒駕累積名單以後，警方持續取締酒駕。據高雄市警交通大隊統計，5月1日至今天凌晨，高雄市警方就取締酒後駕車194件。
高雄市警局分析，晚餐用餐後、餐酒館或餐廳結束營業等2時段，常有民眾為貪圖方便及隔日需用車而酒後駕車，是酒駕的2段高峰時段。警方表示，由於母親節來臨，緊接將配合全國同步取締酒駕專案，將動員17個分局，針對易發生酒駕，以及易釀車禍致死傷事故時段、路段，來回梭巡，嚴格取締違規，確保市民安全。
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