別讓媽媽傷心 高市警母親節強力取締酒駕

酒駕新法上路，高雄市政府公布首批酒駕累犯照片和姓名以後，高雄市警局近6天仍取締近200件酒駕。由於母親節和端午連假來臨，警方認為民眾聚餐機會增加，表示將嚴格取締酒駕，提醒民眾「別讓媽媽傷心」 。

酒駕新制3月31日實施，10年內第二次酒駕，由公路主管機關公布姓名、照片及違法事實。高雄市府4月28日公布第一批酒駕累積名單以後，警方持續取締酒駕。據高雄市警交通大隊統計，5月1日至今天凌晨，高雄市警方就取締酒後駕車194件。