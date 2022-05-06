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包租婆堆巨量廢物阻逃生釀6死 還曾經營應召站行賄警察
台中興中街8樓住宅3月6日大火燒死6人，因鄭房客在房間「養羊」不滿莊姓女房東命他搬走憤而縱火，加上莊婦還身兼做資收，把走廊、樓梯堆滿巨量廢棄物造成逃生受阻，檢警也發現她賺錢通路廣，除當包租婆還經營應召站，並曾拿5萬元行賄警察失敗，被依貪汙行賄罪判刑入獄。
檢方查出，莊婦（68歲）2012年購入興中街房屋，加蓋至頂層9樓後，僅留1、2樓房間自用，其餘樓層分隔成41間房間以每月6000元至8000元出租，每月定期收數十萬租金外，頂樓還出租給台灣之星、中華電信及台灣大哥大等電信業者安裝基地台。
莊婦去年10月6日向蕭姓男子稱有塊土地（實際為彰化縣府所有）可供堆棄廢棄物，蕭未領有廢棄物清除許可，就付給莊500元酬勞，載了一車廢木板、廢矽酸鈣等營建廢棄物到場傾倒，經民眾向台中環保局檢舉曝光。
此外，莊2015年就曾因為經營應召站，提供男客到場和小姐性交易，後來轄區台中第一分局員警循線上門逮人，莊為想脫罪竟然拿出5萬元的紅包，希望警方放她一馬，但員警當場斷然拒絕，莊也被依貪汙行賄、妨害風化等罪各判7月、4月入監執行。
後來鄭姓房客（42歲）欠繳9000元租押金，還在房間裡頭飼養寵物羊，造成隨地便溺、濃厚羊騷味，莊婦下最後通牒要他搬家，鄭懷恨在心3月6日點燃2樓垃圾袋造成火勢瞬速蔓延，釀成6死、6輕重傷慘劇。
檢方發現，莊在樓梯、走道堆置巨量雜物，台中市環保局曾對她裁罰35次，累積罰單達20萬1600元，但莊依舊故我。消防人員也說，被雜物阻礙搜索人命動線、水線，雜物燃燒高溫、蓄積有毒氣體。
檢方偵結以鄭男涉犯殺人、殺人未遂及縱火等罪嫌，3罪想像競合從重依殺人未嫌起訴鄭；另依公共危險阻塞集合住宅逃生通道致死罪嫌、過失致死，廢棄物清理法等罪嫌起訴莊。
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