北港鎮長蕭永義涉貪判10年2月確定 蕭：只能面對

雲林縣北港鎮長蕭永義涉嫌「販賣職務」，向有意到清潔隊工作的人，包括里幹事的家人想要工作，收取120萬元到150萬元不等賄款，合計收賄750萬元，1審依貪汙罪判10年2月，最高法院昨天駁回其上訴維持原判確定，蕭將於近期內發監執行，今天獲知判決結果，他只低調說「只能面對！」。

蕭永義涉嫌收受賄賂共6罪，雲林地方法院去年6月29日判決每罪7年6月，合計應執行10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收。

蕭永義也於年7月27日被監察院全數監委通過彈劾案並送交懲戒法院（前身為公務員懲戒委員會）審理，懲戒法院認為蕭永義除觸犯刑法，違反公務人員服務法，判決撤職並停止任用3年。

法院指出，2019年9月間公所清潔隊職務出缺，蕭永義透過白手套向六名也是公所員工及里幹事，收取120萬元到150萬元不等賄款，合計收賄750萬元，事證明確，蕭也坦承，全案上訴到最高法院被駁回維持10年2月褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收的原判，全案判刑確定。