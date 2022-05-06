雲林破獲6公噸偽劣農藥 其中竟有含「高毒性殺蟲劑」

雲林檢調及海巡署雲林緝查隊破獲偽劣農藥地下工廠，起出農藥成品、原料、半成品等共約6公噸，及包裝標籤、各式生產器械，其中還疑似含「毒絲本」等殺蟲劑，可能危害環境和人體健康，帶回涉嫌製造、經銷的3人，依違反農藥管理法偵辦中。

雲林專案小組破獲大宗偽劣農藥地下工廠，起出高達六公噸農藥，其中竟有含禁編的殺蟲劑。記者蔡維斌／翻攝

即將進入農耕噴藥的高峰期，各地農藥需求大增，雲林地檢署接獲線報，由檢察官段可芳指揮海巡署雲林、彰化查緝隊、雲林調查站、虎尾分局與防檢局組成專案小組，暗中調查雲林地區地下工廠、經銷倉庫及零售店等處所。

兩天來兵分多路展開搜索，當場查扣「克凡派（俗稱好時機） 」、「克蟲霸（因滅汀）」等多種地下偽劣農藥成品、農藥原體、半成品等，合計共約6公噸，同時起出大批非法標籤、包裝材料及生產器械，並發現原料中含有政府公告禁止進口及製造，全面禁用的「陶斯松（俗稱毒絲本）」的殺蟲劑成品，檢疫人員已採檢進一步化驗。

專案小組同步搜索雲林縣崙背鄉、大埤鄉的地下工廠、農藥行，61歲黃姓、62歲及34歲李姓父子等3人帶回偵訊，檢察官說，查扣的偽劣農藥分別置放在地下工廠或農藥行，當事人自行把偽劣農藥置換合法農藥的標籤再對外銷售，使農民誤信，以為所使用的農藥均為合法進口農藥。

主任檢察官吳文城說，農藥改造後以高於市價的價格販售，獲取暴利粗估高達1800萬元，3人涉嫌違反農業管理法、詐欺、虛偽標記等罪嫌涉嫌重大，念及3人均坦承犯行，承諾繳交犯罪所得，訊後均予請回，並進一步追查其通路，期把流入市面的偽劣農藥收回銷毀。