好樂迪、錢櫃欠1430只啤酒桶沒還？台灣菸酒求償失敗

台灣菸酒公司指控好樂迪、錢櫃KTV積欠1430只啤酒空桶，依契約提告要求經銷業者億德實業賠償844萬餘元，台北地方法院認為台灣菸酒沒有提出足夠證據證明對方確實有欠桶，判台灣菸酒敗訴，億德實業免賠，可上訴。

台灣菸酒北部營業處主張，2000年到2019年和億德實業簽署契約，由億德實業經好樂迪、錢櫃KTV通路經銷桶裝啤酒，契約明訂遺失30L啤酒空桶一只要賠償5911元。經結算2000年到2019年未返還空桶數、押金、受償款項等，對方還欠1430桶沒還，要求賠償844萬餘元。

億德實業反駁，積欠空桶的實際上是好樂迪、錢櫃2家業者，認為台灣菸酒請求對象有誤，且對方未說明每一年度欠桶數量，甚至也拿不出2000至2012年的契約，認為台灣菸酒主張不實。

億德實業指出，若公司自2000年就欠桶800多萬元，台灣菸酒怎麼會仍願意20年期間，每年重新簽約至2019年，與常理不符；台灣菸酒每年簽訂新約時，均未告知欠桶或要求賠償，另認為對方請求權部分罹於時效。

法院認為，台灣菸酒雖提出內部編輯電腦畫面佐證，仍無法證明確實有積欠1430桶，且畫面顯示「錢櫃企業股份有限公司、未限制388」、「好樂迪股份有限公司、未限制1261」，應是2家KTV業者各自欠桶的數量；台灣菸酒內部電腦畫面呈現的啤酒空桶數量，究竟是億德實業或2家KTV業者積欠？有所疑慮。

判決指出，台灣菸酒內部系統呈現的啤酒桶代號、客戶代號、未歸還桶數等資料，都是台灣菸酒自行操作輸入及編輯的表格，且沒有提出足以核對的證據供法院調查，無法認定億德實業確實有積欠1430只啤酒空桶，判台灣菸酒敗訴。

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