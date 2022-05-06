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北港鎮長收750萬「出售」清潔隊職缺 判關10年2月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣北港鎮前鎮長蕭永義任職期間收受750萬元賄款，多次「販售」清潔隊員職缺，讓6人順利當上清潔隊正式隊員，一、二審依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑10年2月，褫奪公權8年，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蕭永義自2018年12月25日起擔任北港鎮鎮長，為償還競選期間的債務及日常開銷支出，上任後半年多次濫用清潔隊員人事進用及核定權，以120萬至150萬元不等金額，分批出售清潔隊員職缺，進用蔡姓等6人當清潔隊正式隊員，拿了750萬元對價的金額。

其中，蔡姓女里幹事得知清潔隊有正式隊員職缺，為了讓輕度智障的兒子有工作，2019年9月間向蕭永義請託；蕭告訴蔡「妳兒子這樣，可能要花...」，蔡女會意要給錢，兒子才能錄取清潔隊隊員，她之後在辦公桌上發現寫有「120」的紙條，便將裝有120萬元的紙袋透過白手套轉交給蕭，蔡女兒子最終順利錄取正式清潔隊員。

蕭永義犯後遭羈押而停職，後因交保停止羈押，去年3月12日復職，雲林地方法院一審依貪汙治罪條例判蕭10年2月徒刑，褫奪公權8年，蕭再度停職，目前由蕭的姊姊蕭美文擔任代理鎮長。

案件上訴，台南高分院二審認為蕭身為北港鎮長，應該奉公守法，廉潔自持，為民服務，卻收賄罔顧選民託付，敗壞官箴，嚴重傷害國民對公務員公正、廉潔性的信賴，審酌他坦承犯行，仍判10年2月徒刑，褫奪公權8年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

監察院去年7月也全票通過蕭的彈劾案，移送懲戒法院；懲戒法庭審理後判蕭撤職，停止任用3年。

雲林縣北港鎮鎮長蕭永義「販賣」清潔隊員職缺，收下750萬元不法利益，懲戒法院判蕭撤職，並停止任用3年。圖／取自雲林縣北港鎮公所官網
雲林縣北港鎮鎮長蕭永義「販賣」清潔隊員職缺，收下750萬元不法利益，懲戒法院判蕭撤職，並停止任用3年。圖／取自雲林縣北港鎮公所官網

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