台中大火釀6死 房客殺人罪起訴、房東堆雜物涉公共危險

興中街公寓走道堆滿大量垃圾。圖／報系資料照 台中市興中街7樓住宅3月6日大火釀6死慘劇，檢方查出鄭姓房客不滿在房間「養羊」被莊姓女房東罵、下最後通牒搬家，才氣憤縱火燒死人，且莊女堆積大量雜物曾遭台中環保局罰35次仍不理，最終造成逃生、救災困難；台中地檢各依殺人罪、公共危險起訴鄭、莊，全案今天移審。

檢警調查，莊姓女房東（68歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓），並分隔成43間房，除1、2樓房間自用外，其餘41間房間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦因另從事資源回收，在1至9樓梯、走廊，陽台堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

鄭男（42歲）今年2月15日承租，除欠繳租押金9000元，又因門鎖損壞、熱水放任自流，還在房間裡頭飼養寵物羊，造成隨地便溺、濃厚羊騷味等環境問題，莊婦屢屢反應多次爭吵鄭因此懷恨在心。

3月6日因莊下最後通牒要他立刻搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口的塑膠袋，再跑去附近超商買泡麵，一回來見火勢迅速延燒樓梯間衣物、報紙，濃煙直竄，造成3樓至7樓的2名廖姓、葉姓、陳姓、許姓及張姓等，一共6人葬生火窟。

另邱姓、鄧姓、陳姓及余姓房客逃生時也遭嗆傷、燒燙傷，還有1名袁姓訪客打破鐵窗遮光罩逃生，卻摔下樓造成腰椎粉碎性骨折重傷；警方隔天分別拘提鄭男、莊婦依殺人等罪嫌送辦、法院收押。

檢方訊時，鄭坦承因飼養寵物羊問題和莊多次爭吵，當天縱火後還在屋外徘徊觀看火勢，莊婦也說因資收才在屋內堆積大量雜物，當天是對鄭下最後通牒，結果房子就起火。

其他住戶也證稱，莊婦在2至7樓堆積回收物，高度達130公分，原本2人可並肩通行的走廊剩下1人可過寬度，還得要側身通行行走困難，更直言「火災發生時，走廊、樓梯更是難以通行」。

消防火調也指出，房屋因堆積雜物，消防員無法立即上樓做人命搜索，且查雜物燃燒高溫，有毒氣蓄積裡頭，射水撲滅後雜物混積，消防動線受阻水線難延伸；台中市府也說，2019年起就對莊裁罰35次，累積罰單達20萬1600元。