工業用鹽溶液泡蝦仁、蛤蜊 水產行夫妻各處5月並科10萬

洪姓夫妻以工業用鹽及食品添加物調和溶液浸泡去殼冷凍蝦仁，並冷藏約1天1夜，增加解凍蝦仁含水度、飽滿度，提升重量及賣相，再賣給餐飲業者及民眾牟利。圖／翻攝照 台南市永康區某水產行洪姓夫妻以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，泡製蝦仁、蛤蜊等增加賣相，販售給攤商、餐飲業者及傳統市場，長期食用恐危害人體健康，台南地院認兩人共同犯食品安全衛生管理法中販賣攙偽食品罪，各處5月徒刑，併科罰金10萬元。

檢警調及衛生局等前年當場查扣工業用鹽、食品添加物外，封存已用工業用鹽混合添加物浸泡尚未出貨的蝦仁55箱已銷燬。圖／翻攝照 此外，兩人販售保育類野生動物領角鴞，犯野生動物保育法中非法買賣保育類野生動物罪，各處6月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付20萬元。

檢方調查，洪與陸女是夫妻，分別為水產行的實際及登記負責人，主要營業項目為水產品批發、零售業，平日對外販售蝦仁、蛤蜊等生鮮水產品。而水產行現已解散歇業。

自2013年間起，洪分別陸續購入工業用鹽及「鮮磷106」（標示成份：多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鈉）的複方食品添加物，另2019年間，自上游廠商取得「NP99箏沁（水冰）」提供複方食品添加物後，即指示不知情員工在倉庫內，以每200公升清水加入1杓（約700CC）工業用鹽及2杓（約1400CC）食品添加物的比例調和成溶液後，將已預先泡水解凍後的去殼冷凍蝦仁產品，每6包（每包重約2公斤）置入1個大塑膠袋，再加入調和溶液浸泡，並冷藏約1天1夜，讓解凍後的去殼蝦仁產品增加含水度、飽滿度，提升重量及賣相，翌日再將產品賣給餐飲業者，或載運至市場攤位上，由陸女賣給民眾牟利。

夫妻兩人也以工業用鹽取代食用鹽摻入清水中，調和成鹹度為1.8度至4度不等鹽水後，再將蛤蜊置入浸泡，賣給餐飲業者或民眾牟利。據統計，水產行每月營業額約4至6萬元。

此外，洪姓夫妻未經許可，同年2月、4月間，兩度向業者以每隻3500元代價，購入保育類野生動物領角鴞共2隻。帶回住處後，分別以腳環束縛使之僅能站立在木架上，且僅以冷凍腐肉餵食飼養，限制行動，致領角鴞罹有禽掌炎、右鼻珠因衝撞增生變形、營養失調、雙腳無力等疾病。

洪姓夫妻坦承犯行。台南地院審酌，夫妻兩人從事蝦仁、文蛤等水產之販賣多年，本應遵守國家法令及食品添加物相關法令規範，保障消費者食用安全及健康，竟在蝦仁、文蛤製程中添加工業用鹽及磷酸鹽類添加物，並販賣給消費者，雖本案並無證據證明殘留在蝦仁、文蛤的重金屬種類及含量，也無從進一步判斷對人體健康影響，但食品安全事關消費者健康權益，仍不能輕忽其潛在傷害人體健康危險，依法量處其刑。