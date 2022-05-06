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零容忍！台東縣酒駕公布名單出爐...只有他

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東監理所網站公布酒駕累犯的姓名、照片、違規地點以及違規事實等資訊，這波公告的名單中只有1人，是台東縣第一位酒駕累犯被公布者。圖／擷取自台東監理站官網
台東監理所網站公布酒駕累犯的姓名、照片、違規地點以及違規事實等資訊，這波公告的名單中只有1人，是台東縣第一位酒駕累犯被公布者。圖／擷取自台東監理站官網
為嚇阻酒駕台東監理所網站公布酒駕累犯的姓名、照片、違規地點以及違規事實等資訊，這波公告的名單中只有1人，是台東縣第一位酒駕累犯被公布者，希望透過這樣的手段，防制酒駕事件再度發生。

酒駕新法於今年3月31日上路，依法規定自108年7月1日起算，10年內如酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，並從4月28日起於網站上公告。台東監理站公告首波名單出爐。

台東縣有1人為首批公布的酒駕累犯，該酒駕者於4月7日第2次違規酒後開車上路，行經台9線377公里處被警方攔查，發現累犯事實，符合10年內酒精濃度超過規定標準值2次的規定，被公開姓名及照片，做為警惕。

台東監理站表示，相關資訊可至高雄區監理所網站首頁「酒駕及拒測累犯公布、酒駕及拒測累犯」台東監理站詢，希望藉此警惕，不要酒後駕車等違規行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 台東

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