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鹿希派夜店旁吸大麻菸 繳10萬獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

吳宗憲兒子鹿希派。本報資料照片
吳宗憲兒子鹿希派。本報資料照片
藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌於去年12月間台北信義區夜店旁抽大麻菸。台北地檢署考量驗尿結果大麻反應陰性，吸食大麻部分今獲不起訴，但持有大麻部分依毒品防制條例持有二級毒品罪緩起訴，期間1年，須支付公庫10萬元。

吳睿軒到夜店消費，去年12月26日凌晨一點半在松高路旁抽菸，警方巡邏聞到疑似大麻味，上前盤查快速檢測證實捲菸含有大麻成分，全案依照毒品危害防治條例移送台北地檢署偵辦。

藝名鹿希派的吳睿軒辯稱，「不知道香菸是大麻菸」他到信義區夜店RAFF消費，認識一名身分不詳男子，兩人攀談後，到夜店周邊的松高路上抽菸，對方遞給他一隻香菸，他順手點火抽菸男子就離開，正當他繼續抽菸時，警方路過盤查。

檢察官考量他初犯且犯後態度良好，堪認其歷此司法程序應有所警惕，因此給予緩起訴處分，期間一年，須支付公庫10萬元。

大麻 抽菸 夜店 吳宗憲 鹿希派

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