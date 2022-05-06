快訊

政治明星加持vs.「新人加權」制度 國民黨新北議員提名之戰

美股慘崩 台股早盤狂跌逾300點 台積電開盤下跌14元

國中會考／自然捨計算重觀念 理化重點一次看輕鬆拿分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開車疑滑手機撞傷警察還逃逸 下場罰9萬、吊照

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中俞姓女子疑似開車滑手機，不慎撞傷指揮交通的警察卻逃逸，被依道交條例開單罰9萬、吊駕，她不服提行政訴訟，反控是警員主動靠近她、不是故意，警員證稱看到她一手握方向盤、一手拿螢幕亮著的手機；法院根據密錄器認定俞撞人明確，就算過失也構成罰則，予以駁回，可上訴。

經查，俞去年5月17日下午6點多，開車經過南屯區文心路、大業路口因有「撞傷正在執行勤務中警察」的違規行為，經台中第四分局依道路交通管理處罰條第61條第1項第3款對俞開單，經台中交通裁決處對俞裁處罰鍰9萬元、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

俞提行政訴訟，主張開車途中警員有靠近她的行為，影像中也沒有碰撞、警察手臂受傷畫面，雖然她後照鏡有內縮，但因當時車速極慢，是否確實碰觸到警員右手，或是僅碰到裝備、警棍或防護衣等無法確認，認為不能證明有「撞傷」一事。

俞也說，當時下班尖峰車流量大，自己沒有違規駕駛，是警員突然靠近她，當下自己根本不知道，有無故意過失可歸責性仍有疑義，她也不是故意拒絕交通稽查因而撞傷警員，認為處分有違比例原則，要求撤銷。

交裁處抗辯稱，當時警員站在枕木紋行人穿越道上揮動指揮棒、吹哨，也有配戴肩式爆閃燈，並站立在俞女車子前方，俞應無不能注意情事，但她沒有閃避朝警察靠近，迴轉時左後照鏡才撞到警察的手，顯有故意過失。

交裁處說，俞撞到人後後照鏡收摺，警員也立即拍打車輛左後車身，吹哨並大喊「請你停車」，但俞仍直接開走，就算非直接故意也有間接故意。

台中地院指出，根據道交條例第61條、第67條，駕駛汽車只要撞傷正在執行交通勤務的警察就會構成，無論重傷或輕傷都包括在內，也非以故意為要件，「過失」亦屬當之。

遭撞警員也說，俞忽然偏離車道朝他身體過來，迴轉撞到他手臂，也看到俞左手拿手機螢幕亮著，右手握方向盤，自己大喊又拍她車但對方卻直接逃逸。

法院勘驗監視器畫面認定有碰撞，且俞也說知道警察拍她車、鳴笛，認定她確實撞傷執勤中警察，並有過失可歸責性，認定原處罰無違誤予以駁回。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

警察 駕照 監視器

延伸閱讀

影／直擊！騎士撞車怒提告 行車紀錄器揪竟在滑手機

他滑手機闖紅燈反罵駕駛髒話 警方：已違法可罰600元

把警察當空氣 機車騎士停等紅燈滑手機 無照還酒駕

兔寶吃醋媽媽常滑手機都不理牠 看到手機「又踩又咬氣噗噗」她揭貼心原因

相關新聞

鹿希派夜店旁吸大麻菸下場出爐 「繳10萬獲緩起訴」

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌於去年12月間台北信義區夜店旁抽大麻菸。台北地檢署調查後，今給予緩起訴處分，期間一年...

開車疑滑手機撞傷警察還逃逸 下場罰9萬、吊照

台中俞姓女子疑似開車滑手機，不慎撞傷指揮交通的警察卻逃逸，被依道交條例開單罰9萬、吊駕，她不服提行政訴訟，反控是警員主動...

毒犯截圖咬販毒 女看護逆轉無罪

施姓男子吸毒被查獲，咬出連姓女看護是上手，曾交易海洛因，還提供對話截圖佐證，連女否認，但一、二審都採信截圖等證據，依販賣...

棉絮起火毀逾千棵真柏 判賠1440萬

台中沙鹿一間機械公司因堆放棉絮起火，延燒到附近蔡姓居民經營的樹園，燒死蔡男種的一八○○棵「真柏」，蔡委由花卉公會鑑價樹的...

廣角鏡／假車禍詐保

竹聯幫宋姓男子與顏姓女友涉嫌共組假車禍詐保集團，由同夥駕駛BMW、奧迪汽車衝撞橋墩、路旁停放汽車，再向保險公司詐保，得手...

被毒犯截圖咬賣毒 女看護二度有罪翻盤成無罪獲賠43萬

台中市施姓男子採尿驗出嗎啡反應，咬出連姓女看護是上手，曾交易海洛因，另提供對話截圖佐證，連女否認，辯是合夥買毒，一、二審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。