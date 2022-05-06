開車疑滑手機撞傷警察還逃逸 下場罰9萬、吊照

台中俞姓女子疑似開車滑手機，不慎撞傷指揮交通的警察卻逃逸，被依道交條例開單罰9萬、吊駕，她不服提行政訴訟，反控是警員主動靠近她、不是故意，警員證稱看到她一手握方向盤、一手拿螢幕亮著的手機；法院根據密錄器認定俞撞人明確，就算過失也構成罰則，予以駁回，可上訴。

經查，俞去年5月17日下午6點多，開車經過南屯區文心路、大業路口因有「撞傷正在執行勤務中警察」的違規行為，經台中第四分局依道路交通管理處罰條第61條第1項第3款對俞開單，經台中交通裁決處對俞裁處罰鍰9萬元、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

俞提行政訴訟，主張開車途中警員有靠近她的行為，影像中也沒有碰撞、警察手臂受傷畫面，雖然她後照鏡有內縮，但因當時車速極慢，是否確實碰觸到警員右手，或是僅碰到裝備、警棍或防護衣等無法確認，認為不能證明有「撞傷」一事。

俞也說，當時下班尖峰車流量大，自己沒有違規駕駛，是警員突然靠近她，當下自己根本不知道，有無故意過失可歸責性仍有疑義，她也不是故意拒絕交通稽查因而撞傷警員，認為處分有違比例原則，要求撤銷。

交裁處抗辯稱，當時警員站在枕木紋行人穿越道上揮動指揮棒、吹哨，也有配戴肩式爆閃燈，並站立在俞女車子前方，俞應無不能注意情事，但她沒有閃避朝警察靠近，迴轉時左後照鏡才撞到警察的手，顯有故意過失。

交裁處說，俞撞到人後後照鏡收摺，警員也立即拍打車輛左後車身，吹哨並大喊「請你停車」，但俞仍直接開走，就算非直接故意也有間接故意。

台中地院指出，根據道交條例第61條、第67條，駕駛汽車只要撞傷正在執行交通勤務的警察就會構成，無論重傷或輕傷都包括在內，也非以故意為要件，「過失」亦屬當之。

遭撞警員也說，俞忽然偏離車道朝他身體過來，迴轉撞到他手臂，也看到俞左手拿手機螢幕亮著，右手握方向盤，自己大喊又拍她車但對方卻直接逃逸。