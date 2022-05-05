前淡水刑警涉貪 坦承部分犯行否認貪污下月中宣判
前刑警蔡至恩遭控藉辦案之勢勒索當事人60萬元，胞兄也涉嫌配合收款，士林地院今言詞辯論，蔡至恩承認部分罪行，仍否認藉勢藉端勒索，審判長諭知6月16日宣判。
蔡至恩今坦承偽造文書、洩漏國防以外之機密，稱在家與胞兄吃飯時不慎說出，否認涉及貪污，到府找當事人許男是因自己「辦案認真積極」。
檢方指出，蔡至恩當時是新北市淡水警分局偵查隊警員，因許男被控性侵，蔡及其胞兄去年5月7日約許男到新北市淡水區一間超商，稱可協助「銷案」，但需支付60萬元，許當場提領並支付10萬元，過程被許男錄音錄下。
檢方論告，蔡至恩未依規定受理報案，傷害案也未成案，逕以警政系統查詢許男個資，並帶著刑警背心偕胞兄到許男家中準備收取尾款，是許男家中無人才未果。
蔡至恩說，他從頭到尾都沒提及「6」這個數字，其實是許男說的，其胞兄則說，與許男見面是巧遇。
蔡至恩坦承，他大嘴巴亂說話涉及洩密，但沒有吃案、貪污、勒索取財。今辯結後，審判長諭知6月16日審判。
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