詹江村「紅錢說」判賠20萬 陳柏惟舉4案例要求賠300萬

國民黨桃園市議員詹江村3年前在網路直播稱基進黨發言人陳柏惟「當共幹」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔」「含」，陳提告並要求移除影片、道歉、求償300萬元。詹被依誹謗罪判拘役80日定讞，民事部分一審判詹移除影片並賠償20萬元，陳認為金額過低而上訴。台灣高等法院民事庭今結束準備程序，詹提附帶上訴要求駁回陳的請求。

陳柏惟當選第10屆台中市第二選舉區立法委員，但去年10月遭罷免，成中華民國史上第一位被罷免去職的立委。

2019年8月18日，詹江村在直播時表示「陳柏惟你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共? 你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽. . . 」、「紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？怎麼舔，你是怎麼舔共？」還發出「喔」的喘氣聲。19日又直播稱「陳柏惟以前是共幹」。

詹21日又在中天新聞台新聞龍捲風節目說「你不只是去那邊賺而已，你還當紅色幹部」陳柏惟認為受辱，要求詹移除影片、道歉，並求償300萬元。

詹江村抗辯稱「陳柏惟賺紅錢」是依自己證據資料確信為真實，而「陳是共幹」刑事部分認為不構成犯罪，至於嘲諷陳在中國從事電影工作如同性愛過程口交舔、含行為，是他查證陳任職中資公司的主觀意見表達，認為沒有侵權。

桃園地院民事庭認為，爭點在於詹江村發表言論前「有無違反合理查證義務」，且陳當時是台灣基進黨的立法委員參選人，詹的言論與陳有無和大陸共產黨有關聯，應審查言論有無違反「善良管理人注意義務」而情節重大。桃院認為詹江村「賺紅錢」「賺共錢」「賺大陸錢」等言論部分未盡查證，此部分構成侵權，判移除影片並賠償20萬元。

高院今開庭時，法官先詢問雙方有無和解空間？委任律師認為雙方都是政治人物，沒有和解意願；詹的律師表示，在一審判之前就已經下架影片，已表達善意。

因今年2月憲法法庭判民法「請求回復名譽之適當處分」不包括命加害人道歉，陳柏惟方面將道歉的要求改為「刊登二審判決主文」，並求對方再賠償280萬元。詹的律師表示，詹的發言有經合理查證，不構成侵權。