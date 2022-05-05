桃園確診男居家照護期間與孩子玩突倒地死亡 死因出爐

桃園一名劉姓男子確診新冠肺炎，與妻兒都在居家照護，但昨天傍晚突然倒地不起，緊急送醫仍回天乏術，桃園地檢署今天相驗，確定死因爲心因性休克。

據悉，男子事發前曾向家人反映身體不適，但還是有精神，倒地前仍在跟孩子玩，突發狀況讓家人錯愕。

檢警曾懷疑男子死因與疾病有關，但今天相驗後，確認死因爲心因性休克。

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