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嘉義區監理所公布首批 2名酒駕累犯姓名照片違規事實
政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒檢累犯，3月31日上路，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關將公布姓名、照片及違規事實，嘉義區監理所今天公布首批嘉義市酒駕累犯蔡姓、吳姓男子。
監理所說，10年內第2次以上酒 (毒)後駕車或拒測行為，自108年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在111年3月31日以後酒 (毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。
民眾可至嘉義區監理所網站首頁（https://cyi2.thb.gov.tw/）「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點選擇處罰機關（嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站），即可查詢該地區酒 (毒)後駕車或拒測累犯違規人資料，藉此讓民眾有所警惕，不要有酒後駕車等違規行為，確保民眾生命安全。
布袋警分局員警4日晚間7點巡邏，在布袋鎮172線與台17線路口，發現1名男子騎重機車闖紅燈，攔檢盤查時渾身散發濃濃酒氣，經呼氣酒測值高達1.11mg/l，駕駛人指稱於當天下午在布袋住家，喝200cc威士忌騎車外出要買晚餐，被警方查獲，男子去年8月曾酒駕遭移送法辦，警方將移交監理所公布姓名、照片。
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