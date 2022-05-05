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不捨C300賓士遭法拍 男一次繳清欠稅63萬元

中央社 / 嘉義市5日電

嘉義縣柳姓男子109年積欠牌照稅等金額逾70萬元，行政執行署嘉義分署查扣其C300賓士車才分期繳納，後來不再繳納，嘉義分署再度查扣賓士車欲法拍，柳男一次繳清欠款63萬元。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平告訴中央社記者，現年30歲柳男自109年起積欠牌照稅、健保費、過路費等案件達418筆，總金額逾新台幣70萬元，109年11月間柳男白色賓士C300轎車在嘉義市高鐵大道路邊，被嘉義分署人員查封拖吊保管。

柳男當日雖然繳納10萬元欠稅，其餘欠款請求分期繳清，但後來柳男僅繳納3期後，就遲遲不再繳納，嘉義分署隨即撤銷分期繳納許可，分署執行人員繼續追查柳男財產執行，則於今年4月20日再度查扣柳男白色賓士C300轎車。

穆治平指出，分署執行人員在查扣並拖吊車輛後告知柳男，除非繳清所有欠款或提出確實擔保品，否則嘉義分署將會拍賣賓士車抵繳欠款。柳男昨天就拿著63萬元現金前來分署繳清欠款並取回愛車。

穆治平表示，嘉義分署透過各機關協力，路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，在發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶車輛時，立即通報強制執行拖吊作業。如果仍不繳納欠款，嘉義分署一定會將查封車輛法拍抵繳欠款。

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