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她蹓狗不繫繩害騎士摔斷4肋骨 賠65萬判緩刑
都姓婦人蹓狗未繫繫繩，狗四處亂跑，害蔡姓機車騎士摔車撞斷4根肋骨，都婦依過失傷害罪起訴；法院審理，都婦與蔡以65萬元和解，台北地院判她拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑3年。可上訴。
法院審理時，都婦與蔡進行調解，都婦賠償蔡65萬元後雙方和解，宣判前，都婦先付35萬元，餘款則分30期償還，法官認為，都婦態度良好，考量她無業等，輕判並予緩刑宣告。
2021年7月26日晚間11時，都婦帶著飼養的米克斯犬，在台北市和平東路、嘉興街口，她鬆開繫繩，讓狗到處遊蕩、還穿越馬路，適巧蔡姓騎士騎車經過，與狗發生碰撞，人車倒地。
蔡摔車受有創傷性蜘蛛膜下腔出血、創傷性腦傷等，左側的第6至第9肋骨也骨折，另有左耳撕裂傷、右腳挫傷，蔡對都婦提告，檢察官偵查認為，都婦放任狗亂跑，與蔡的受傷有因果關係，依過失傷害罪起訴她。
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