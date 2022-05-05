她蹓狗不繫繩害騎士摔斷4肋骨 賠65萬判緩刑

都姓婦人蹓狗未繫繫繩，狗四處亂跑，害蔡姓機車騎士摔車撞斷4根肋骨，都婦依過失傷害罪起訴；法院審理，都婦與蔡以65萬元和解，台北地院判她拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑3年。可上訴。

法院審理時，都婦與蔡進行調解，都婦賠償蔡65萬元後雙方和解，宣判前，都婦先付35萬元，餘款則分30期償還，法官認為，都婦態度良好，考量她無業等，輕判並予緩刑宣告。

2021年7月26日晚間11時，都婦帶著飼養的米克斯犬，在台北市和平東路、嘉興街口，她鬆開繫繩，讓狗到處遊蕩、還穿越馬路，適巧蔡姓騎士騎車經過，與狗發生碰撞，人車倒地。