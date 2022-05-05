男子寵妻將帳戶千萬交岳母保管 離婚後一場空提告索討

彰化縣謝姓男子因為寵妻，對岳母也言聽計從，婚後岳母要求他把存摺交她保管，並幫他處理10幾個保險，用保單去貸款買房子，並登記在妻子名下，但二人結婚三年多就離婚，謝男不滿帳戶內的一千多萬元都讓岳母全權處理，他連生活費都沒有，要求返還527萬元，不過彰化地方法院認為，是謝男委由岳母處理買房之事，岳母並無積欠他錢，駁回謝男之訴。

判決書指出，謝男2017年2月與妻子結婚，後又生下一女，岳母即以怕親戚向謝男借錢，要他把舊屋的不動產所有權狀、存摺及印章都交她保管，要他再開新帳戶，把舊帳戶的錢500萬、350萬陸續轉入由她保管的新帳戶中，又一直要求他把人壽保險解約，連郵局帳戶都要他清空，把錢存進新帳戶，最後新帳戶內共有1031多萬元。

謝男說，連他的薪水，岳母也要求交給她保管，他無奈下只能同意，但和妻子的婚姻僅維持三年多就離婚了，事後他向岳母及前妻要求返還不動產權狀及帳戶等，卻發現帳戶內已被提領一空，連岳母要他保的15個儲蓄險、殘照險等均被解約，解約金都沒給他。

謝男離婚後，原本欲要回其帳戶內1031萬元，但岳母指出，是謝男婚後為保障妻女生活穩定，才積極投資理財，購買投資型保單，為了要讓妻女有更好的居住環境，才會委託她處理保險及購屋之事，她即以幫忙辦理500萬元貸款當頭期款買房子，且女婿為了展現照顧妻女決心，把原有保單變更要保人為女兒，她只是代為處理。

岳母說，謝男已是有社會經驗的成年人，若不是依其自由意願，怎會在投保文件上簽名，她僅有一女，謝男是她唯一的女婿，她為了照顧其一家生活，對於代辦保險和購屋之事都全力以赴，甚至代墊費用未予求償，現在卻遭謝男反控，讓她很痛心。

不過謝男卻說，岳母曾在凌晨一點多要他寫下「以屋易屋…我要請媽媽幫忙，幫我把新興街房子賣掉再買一間新的…」，強迫他簽名寫下授權書。

由於其岳母後來幫忙買下1800萬元新屋，但房屋所有權人則登記在其前妻名下，謝男也另案向前妻提告返還500萬元但也敗訴，因為500多萬元已用於買房，謝男即退而求其次，請求岳母返還「不當得利」527萬元。