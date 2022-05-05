單親媽「鬼切」3車道下高速公路 這原因讓法院撤銷罰單

黃姓單親媽媽去年在高速公路開車，為下交流道而狂切3車道，還一度停在槽化線，被警方舉發開罰吊扣汽車牌照6個月，她提行政訴訟主張當時腹絞痛欲找廁所，才緊急變換車道，台北地方法院認為她行為雖有不當，但沒有造成後車閃避不及，判她勝訴，撤銷處分，可上訴。

黃女2021年6月15日上午10時許，開車行經國道一號北向五股出口匝道處，突然任意變換車道，迫使其他車輛讓道，被警方開單舉發，公路總局新竹區監理所裁處吊扣汽車牌照6個月。

黃女提告主張，她因疫情爆發後，工作壓力大，無法順利如廁，才看中醫吃排泄藥物，剛開始服藥而不知藥性，而藥物副作用會產生腹絞痛急性腹瀉，當時突然肚子痛須下交流道尋找廁所，情急下才從內線往外切換車道。

她指出，她開車近10年，行車謹慎小心，鮮少違反交通規則，因為身為單親媽媽，疫情嚴峻後改為自行開車回新竹娘家探視小孩，因突然身體不適不慎違規，而她的工作是業務，汽車是賴以為生的工具，懇請法院撤銷處分。

監理所反駁，根據採證畫面，黃女原先行駛於內側車道，逐漸向右行駛、橫跨至少3車道，且都未和前後車輛保持安全車距，造成後方來車減速閃避；黃女之後把車站停在匝道槽化線上，再打方向燈往出口行駛。

監理所認為，黃女早知道自己身體不適，應採比較安全方式行駛，如維持行駛在外側車道，以便身體不適時可停於路肩求援，或開往交流道出口，認為黃女行為罔顧其他用路人安全，處分得宜。

法院指出，根據採證畫面顯示，黃女確實有變換車道，未保持安全距離及跨越槽化線的違規行為，但核對黃女的診斷證明書，和她所述症狀相符，認定黃女確實是因有如廁需求而連續變換車道，並非意圖意圖逼迫他車讓道。