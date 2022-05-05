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兄弟檔誆投資澎湖博奕吸金上億元 弟判6年 哥跑路遭訴

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

葉佳憲、葉榮標兄弟檔誆投資澎湖博奕吸金上億元，弟弟葉榮標於2020年5月由新北地院依非法經營銀行業務罪，判刑6年，上訴高院及最高法院均被駁回，今年2月全案定讞，已跑路的哥哥葉佳憲，新北地檢署日前依違反銀行法之非法經營收受存款業務罪起訴。

起訴指出，新北市礎豐事業公司負責人葉佳憲與弟弟葉榮標，在2010年至2017年間，由葉佳憲設計投資專案「三五方案」、「二五方案」與「澎湖方案」及投資未上市美國水公司股票方案，投資期間可依配股方式分紅，待股票上市後即可高價出售，在新北市中和、板橋及桃園市營業處所舉辦說明會，透過一對一的方式推銷並招攬民眾投資專案。

葉氏兄弟以投資「三五方案」每單位35萬元，以3年為一期，每投資一單位，每月可領利息1萬元，並可取得面額30萬元本票一張，若投資兩單位，可取得面額60萬元本票一張，以此類推，且3年期滿可持本票兌現，年利率約28.57％，報酬年利率明顯高於國內金融機構一年期定存年利率。

投資「二五方案」每單位25萬元，以15個月為一期，每3個月可領6萬元，得領5次共30萬元，年利率約16％；「澎湖方案」為每單位35萬元，第一年每月可領息3000元，第二年起每月可領息1000元，直至澎湖博奕事業開發後到期，其第一年年利率約10.29％，第二年後的年利率約3.43％。

檢警調追查，葉氏兄弟透過投資說明會招攬48人入會，其中不乏砸上千萬元重金投資「三五方案」、「二五方案」，不法吸金金額高達1億5343萬餘元；未上市美國水公司股票方案，也吸引9人抱現金共投資2322萬元，並同意寄存葉佳憲名義所開立的證券帳戶，因投資人直到事後開始領不到錢，才知受騙怒提告。

弟弟葉榮標於2020年5月由新北地院依非法經營銀行業務罪，判刑6年，上訴高院及最高法院均被駁回，今年2月全案定讞，已跑路的哥哥葉佳憲，新北地檢署日前依違反銀行法之非法經營收受存款業務罪起訴。

葉佳憲、葉榮標兄弟檔誆投資澎湖博奕吸金上億元，弟弟葉榮標上訴高院及最高法院均被駁回，今年2月判刑6年定讞，新北地檢署日前依違反銀行法起訴已跑路的哥哥葉佳憲。圖／聯合報系資料照
葉佳憲、葉榮標兄弟檔誆投資澎湖博奕吸金上億元，弟弟葉榮標上訴高院及最高法院均被駁回，今年2月判刑6年定讞，新北地檢署日前依違反銀行法起訴已跑路的哥哥葉佳憲。圖／聯合報系資料照

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