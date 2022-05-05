調查局防彈背心採購案廠商涉圍標 5嫌交保
調查局去年辦理防彈背心採購案，張姓男子等業者涉嫌虛增投標廠商數量圍標。北檢昨天指揮調查局發動搜索、約談，今天諭知張男等5人以新台幣20萬元至50萬元不等金額交保。
法務部調查局去年辦理防彈背心採購案，張姓男子與另2家廠商參與投標，但調查局發現3家廠商的投標文件疑有多處雷同，懷疑廠商圍標，因此未決標，並將案件發交新北市調查處追查。
檢調蒐證發現，張姓男子疑似擔心投標廠商家數不足流標，因此安排另外2家廠商參加，涉嫌觸犯政府採購法的妨害投標未遂罪嫌。
台北地檢署檢察官昨天指揮新北市調查處發動搜索，原本預計約談張男4名嫌疑人到案，偵訊後新增1名犯罪嫌疑人，今天凌晨以張男等5人涉犯政府採購法，諭知交保。
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