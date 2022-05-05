聽新聞
test
0:00 / 0:00
A走300萬Richard Mille名表？ 他慘遭塞狗籠拘禁11小時
台中徐姓男子自稱擁有1支獨立製表品牌、基本款要價300萬元起跳的「Richard Mille」手表，因交給吳姓友人保管對方就失聯，一氣之下找上門痛毆、電擊凌虐，還命人綁手綁腳塞進狗籠，經吳自行脫困求救才曝光，法院審理後依傷害、私行拘禁等罪判徐及同夥2至10月不等徒刑，可上訴。
檢警調查，徐男（31歲）去年4月將1支「Richard Mille」高價手表交給吳男保管，但因吳到手隨即失去聯繫，同月27日徐和張男（32歲）透過吳的室友找上門，並喝斥質問吳手表下落、命他不准說謊等。
因當時深夜，徐再將吳帶到北屯區一處餐廳內談判，徐就和張男、曾姓同夥分別用球棍、電擊棒痛毆凌虐他一頓，過程中吳一度想逃卻被抓回來，還遭用束帶綑綁手腳、眼罩遮蔽視線，直到天亮又壓到霧峰區一處倉庫。
曾男因負責看管，竟直接將吳塞進狗籠內關，並聯繫蔡姓友人（26歲）前來一起看顧，直到下午5點多吳趁著對方出去購物時掙脫狗籠，一路狂奔至附近的國小求救，但前後遭拘禁長達11個多小時。
審理時，徐、張及蔡均坦承不諱，並有周圍監視器畫面，扣案的束帶、狗籠佐證；法院認為，徐男僅因手表遭吳取走就避不見面，以打算找他理論為由夥同張、蔡等人，將吳前後拘禁長達11個多小時。
法院認為，徐等除了對吳身體、自由嚴重侵害，其心裡也遭受相當程度驚恐，考量徐男身處指揮地位，但犯後坦承等，依傷害、私行拘禁罪判他10月徒刑，另張、蔡各判5月、2月，曾男則另案審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言