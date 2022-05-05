A走300萬Richard Mille名表？ 他慘遭塞狗籠拘禁11小時

台中徐姓男子自稱擁有1支獨立製表品牌、基本款要價300萬元起跳的「Richard Mille」手表，因交給吳姓友人保管對方就失聯，一氣之下找上門痛毆、電擊凌虐，還命人綁手綁腳塞進狗籠，經吳自行脫困求救才曝光，法院審理後依傷害、私行拘禁等罪判徐及同夥2至10月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，徐男（31歲）去年4月將1支「Richard Mille」高價手表交給吳男保管，但因吳到手隨即失去聯繫，同月27日徐和張男（32歲）透過吳的室友找上門，並喝斥質問吳手表下落、命他不准說謊等。

因當時深夜，徐再將吳帶到北屯區一處餐廳內談判，徐就和張男、曾姓同夥分別用球棍、電擊棒痛毆凌虐他一頓，過程中吳一度想逃卻被抓回來，還遭用束帶綑綁手腳、眼罩遮蔽視線，直到天亮又壓到霧峰區一處倉庫。

曾男因負責看管，竟直接將吳塞進狗籠內關，並聯繫蔡姓友人（26歲）前來一起看顧，直到下午5點多吳趁著對方出去購物時掙脫狗籠，一路狂奔至附近的國小求救，但前後遭拘禁長達11個多小時。

審理時，徐、張及蔡均坦承不諱，並有周圍監視器畫面，扣案的束帶、狗籠佐證；法院認為，徐男僅因手表遭吳取走就避不見面，以打算找他理論為由夥同張、蔡等人，將吳前後拘禁長達11個多小時。