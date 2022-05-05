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貼大字報誣指屏東消防局主管性侵 社區理事長被判刑

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

屏東簡姓山友製作大字報，張貼在屏東縣消防局陳姓高階主管車上，誣指陳下藥性侵女山友，大字報還張貼在笠頂山的休息涼亭，陳不滿上前質問簡男，簡不服兩人扭打在一起，陳手部受傷，眼鏡損毀提告，高雄高分院審理後，依誹謗罪、傷害罪等，判簡男4月徒刑，得易科罰金4萬元。

判決指出，簡男是屏東某社區發展協會理事長，他與陳男同為笠頂山的山友，2020年6月7日上午5時許，簡男見陳男轎車停在笠頂山登山口，涉嫌將大字報貼在陳男座車及附近工寮上。

大字報內容指控陳男下藥性侵女山友，還將過程告訴其他山友，文中簡男還向陳打賭1萬元，「你不付錢換我保證向你老婆要錢，要好好感謝同桌好友們。因為你說性侵過成（應為程）我不在（同）桌上」，大字報文末簡男還署名。

後來有其他山友看到大字報，轉告正在登山的陳男，陳男在笠頂山上的「酋長客棧」等候簡男，見簡男抵達涼亭，隨即上前質問簡「我對你這麼好，你為何要這樣？」雙方在場發生扭打，陳眼鏡被打壞，左手指、右手都有扭傷、擦挫傷等，事後向簡男提告傷害、誹謗、毀損等罪。

屏東地方法院審理後，依誹謗、傷害罪，各判簡男3個月、4個月徒刑，合併應執行刑5月，得易科罰金5萬元，簡男不服上訴，稱他寫的大字報內容是事實，要避免陳男在山上危害婦女，反駁動手毆打陳男。

高雄高分院審理時，簡男辯稱「下藥」是他的猜測，他沒有看到陳男性侵，可能是用詞過重，他確實沒辦法證明陳男有下藥跟性侵。法官認為，簡男寫的大字報內容，都是他的主觀揣測，有誹謗陳男的主觀犯意。

法官綜合現場證人說法，認定簡男誹謗陳男，並出手推擠陳男造成受傷，考量陳男所受傷害較輕，傷害部分改判2月徒刑，誹謗部分駁回上訴，合併應執行刑4月，得易科罰金4萬元。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

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