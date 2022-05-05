影／酒駕釀禍！ 北市男一早駕車撞毀路邊10車

何姓男子今晨酒駕行經台北市大同區延平北路四段時，不慎擦撞路邊停靠的10輛車，他自己因此受擦傷，現場無他人遭波及，警方介入後依公共危險罪嫌將何男送辦。

警方調查，22歲何姓男子與友飲宴後執意駕車返家，上午6時許沿延平北路四段南往北方向行駛時，因不勝酒力方向盤向右偏，撞上路邊停放的9輛機車及1輛貨車，除何男受擦傷外無他人受波及。

員警到場實施酒測，何男酒測值達0.85毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，今年3月31日道路交通管理處罰條例已加重酒後駕車相關罰則，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等。駕駛人切勿以身試法酒後駕車，飲酒後除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，共同維護用路人生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康