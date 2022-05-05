垃圾車迴轉害同事摔成植物人 他一度無罪⋯逆轉有罪定讞

花蓮縣呂姓清潔隊員5年前開垃圾車加速迴轉，害站在後方的黃姓同事重摔地面，造成腦挫傷、腦出血等，至今仍沒有意識，成為植物人。呂一度獲判無罪，但最高法院依業務過失重傷害罪判呂4月徒刑定讞。

呂擔任清潔隊員負責駕駛垃圾車，2017年5月12日晚間他和黃一同出勤，途中行經台9線294公里處，他迴轉時未減速慢行，反而加速行駛，未注意站立在車後踏板上黃的安全，黃受離心力、加速度影響，失去重心掉落地面。

黃受有嚴重腦挫傷、腦出血、枕骨骨折等傷勢，得依賴呼吸器維生，至今仍沒有意識，也沒有表達能力；黃的姊姊提告，呂否認犯行，供稱「我都依照規定工作，沒有犯錯」。

花蓮地方法院一審認為，依據行車記錄器畫面無法判斷呂迴轉時的車速，並當時才剛向民眾收取垃圾，車速不至於過快為由，判呂無罪。

花蓮高分院二審指出，清潔員站在車後踏板隨車移動、協助民眾收取垃圾，與現行法令規範不符，實際上花蓮縣玉里鎮公所仍讓清潔員站在車後，屬於鎮公所違規行為，但呂身為司機，仍應注意維護隨車人員的安全。

二審委請澎湖科技大學鑑定垃圾車迴轉時車速，認定呂迴轉時未減速，反而在結束過彎時加速行駛，才讓黃掉落地面；鑑定指出，呂駕駛垃圾車迴轉時不當加速，未注意車後人員安全，且車後沒有足夠安全防護措施，為肇事主因。