聽新聞
test
0:00 / 0:00
垃圾車迴轉害同事摔成植物人 他一度無罪⋯逆轉有罪定讞
花蓮縣呂姓清潔隊員5年前開垃圾車加速迴轉，害站在後方的黃姓同事重摔地面，造成腦挫傷、腦出血等，至今仍沒有意識，成為植物人。呂一度獲判無罪，但最高法院依業務過失重傷害罪判呂4月徒刑定讞。
呂擔任清潔隊員負責駕駛垃圾車，2017年5月12日晚間他和黃一同出勤，途中行經台9線294公里處，他迴轉時未減速慢行，反而加速行駛，未注意站立在車後踏板上黃的安全，黃受離心力、加速度影響，失去重心掉落地面。
黃受有嚴重腦挫傷、腦出血、枕骨骨折等傷勢，得依賴呼吸器維生，至今仍沒有意識，也沒有表達能力；黃的姊姊提告，呂否認犯行，供稱「我都依照規定工作，沒有犯錯」。
花蓮地方法院一審認為，依據行車記錄器畫面無法判斷呂迴轉時的車速，並當時才剛向民眾收取垃圾，車速不至於過快為由，判呂無罪。
花蓮高分院二審指出，清潔員站在車後踏板隨車移動、協助民眾收取垃圾，與現行法令規範不符，實際上花蓮縣玉里鎮公所仍讓清潔員站在車後，屬於鎮公所違規行為，但呂身為司機，仍應注意維護隨車人員的安全。
二審委請澎湖科技大學鑑定垃圾車迴轉時車速，認定呂迴轉時未減速，反而在結束過彎時加速行駛，才讓黃掉落地面；鑑定指出，呂駕駛垃圾車迴轉時不當加速，未注意車後人員安全，且車後沒有足夠安全防護措施，為肇事主因。
二審認為，一審未將案件送鑑定，缺乏客觀科學分析及跡證，而直接判斷呂迴轉的實際車速，有所不當，撤銷原判決，改依業務過失重傷害罪判呂4月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言