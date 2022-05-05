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「牌、帽、照」三無又酒駕 零工男吞2萬元罰單還被送辦

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，但他自認離家很近，不僅機車沒掛車牌，安全帽也不戴，沒想到剛上路不久就被警方攔查，酒測值達每公升0.28毫克，靠零工維生的他，不僅吃下4張罰單，面臨2萬5100元以上罰鍰，還被依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，昨上午10時30分許，旗津分駐所所長郭誌遠、警員蔡宜哲騎機車巡經旗津區廟前路一帶，發現53歲的顏男未戴安全帽又騎著沒有號牌的機車，兩名員警隨即趨前攔查。

顏男一下車，員警就聞到濃厚酒氣，實施酒精測試酒測值超標，沒想到顏男竟稱酒測器不準，要員警讓他再測一次，員警解釋酒測儀器都是檢驗合格才能使用，一旦有數值產生就不能再做第二次，顏也只能乖乖認栽。

顏男表示，他的車牌今年初被監理站註銷，機車才沒掛車牌，由於違規事實明確，顏男觸犯車輛號牌吊扣期間駕車、未戴安全帽、無照駕駛還有酒駕等4項交通違規，罰鍰2萬5100元起跳，警詢後還被依公共危險罪移送地檢署偵辦。

鼓山分局長蔡鴻文表示，酒駕新法已於3月31日上路，其中「10年內第2次酒駕累犯者」，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，民眾騎車上路，切勿酒駕心存僥倖，警方將嚴加取締，持續掃除「醉」犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，沒想到因沒掛車牌被警方攔停，要付出大筆罰鍰，還因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供
高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，沒想到因沒掛車牌被警方攔停，要付出大筆罰鍰，還因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供
高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，沒想到因沒掛車牌被警方攔停，要付出大筆罰鍰，還因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供
高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，沒想到因沒掛車牌被警方攔停，要付出大筆罰鍰，還因酒駕被移送法辦。圖/讀者提供

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