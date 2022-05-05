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捨不得愛車法拍 欠稅男一次繳清63萬
嘉縣柳姓男子於前年11月間因積欠稅、罰鍰等20餘萬元，遭行政執行署嘉義分署查扣名下賓士車，柳男申辦分期繳納才獲准將愛車開回，但是逾期未繳清又累積罰鍰達60萬餘元，日前嘉義分署人員再度將其賓士車查扣拖吊到分署保管場保管。擔心愛車被拍賣，柳男昨天繳清全部欠款63萬元後取回車輛。
嘉義分署表示，30歲柳男從2020年開始滯欠牌照稅、健保費、過路費等欠稅費案件達418筆，總金額超過70萬元，其中還包括因吸食三級毒品「愷他命」被課處38萬餘元罰鍰。
2020年11月間所有的賓士車被行政執行署嘉義分署查扣，柳男申期分期繳納獲准後發還車輛。但是後來他又不繳分期款，分署執行人員在今年4月20日再度查獲車輛扣押。柳男被通知如果再不繳納欠稅，愛車會被法拍抵繳，昨天他繳清63萬元後取回愛車。
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