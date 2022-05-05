快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捨不得愛車法拍 欠稅男一次繳清63萬

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉縣柳姓男子於前年11月間因積欠稅、罰鍰等20餘萬元，遭行政執行署嘉義分署查扣名下賓士車，柳男申辦分期繳納才獲准將愛車開回，但是逾期未繳清又累積罰鍰達60萬餘元，日前嘉義分署人員再度將其賓士車查扣拖吊到分署保管場保管。擔心愛車被拍賣，柳男昨天繳清全部欠款63萬元後取回車輛。

嘉義分署表示，30歲柳男從2020年開始滯欠牌照稅、健保費、過路費等欠稅費案件達418筆，總金額超過70萬元，其中還包括因吸食三級毒品「愷他命」被課處38萬餘元罰鍰。

2020年11月間所有的賓士車被行政執行署嘉義分署查扣，柳男申期分期繳納獲准後發還車輛。但是後來他又不繳分期款，分署執行人員在今年4月20日再度查獲車輛扣押。柳男被通知如果再不繳納欠稅，愛車會被法拍抵繳，昨天他繳清63萬元後取回愛車。

柳男（右）繳清欠稅罰鍰後在嘉義分署人員陪同下取回愛車。記者李宗祐／翻攝
柳男（右）繳清欠稅罰鍰後在嘉義分署人員陪同下取回愛車。記者李宗祐／翻攝

嘉義 保費 法拍

延伸閱讀

整晚都在喝！高雄賓士醉駕上路　分局前慘撞路燈車毀人傷

行政執行署聯合拍賣 進帳7064萬元

花4千元就能當車主 執行署桃園分署轎車法拍創今年新低

影／二男開賓士車持槍闖屋強盜 警獲報5小時內逮人

相關新聞

垃圾車迴轉害同事摔成植物人 他一度無罪⋯逆轉有罪定讞

花蓮縣呂姓清潔隊員5年前開垃圾車加速迴轉，害站在後方的黃姓同事重摔地面，造成腦挫傷、腦出血等，至今仍沒有意識，成為植物人...

影／酒駕釀禍！ 北市男一早駕車撞毀路邊10車

何姓男子今晨酒駕行經台北市大同區延平北路四段時，不慎擦撞路邊停靠的10輛車，他自己因此受擦傷，現場無他人遭波及，警方介入...

與女網友摩鐵初見面 送貨司機強脫褲硬上 賠50萬獲緩刑

貝姓送貨司機邀女網友上摩鐵，強脫衣褲硬上洩慾，新北地院日前依強制性交罪判刑1年8個月，因貝男願賠50萬元與受害女子達成和...

貼大字報誣指屏東消防局主管性侵 社區理事長被判刑

屏東簡姓山友製作大字報，張貼在屏東縣消防局陳姓高階主管車上，誣指陳下藥性侵女山友，大字報還張貼在笠頂山的休息涼亭，陳不滿...

網傳殯儀館燒不停 調查局：疑境外勢力發假訊息

調查局今天指出，網路流傳台灣疫情失控導致殯儀館燒不停的不實訊息，經溯源調查，圖片取自韓國災難電影，研判有高度可能是境外勢...

「牌、帽、照」三無又酒駕 零工男吞2萬元罰單還被送辦

高雄旗津顏姓男子一大早就在住家附近的廟宇小酌，但他自認離家很近，不僅機車沒掛車牌，安全帽也不戴，沒想到剛上路不久就被警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。