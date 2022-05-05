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銀行提款非領「500萬硬幣」不可 白天盧到黑夜罰1000元
林姓婦人與元大銀行發生抵押還款糾紛，為洩忿，持存摺在元大銀華山分行要求櫃檯行員幫她領500萬元硬幣，行員辦不到，她撐到半夜，依社會秩序維護法送辦，台北地院審理，依藉端滋擾公司行號事由處林婦罰鍰1000元。可抗告。
台北市警中正第一分局移送說，林姓婦人2022年1月24日下午6時20分在台北市元大銀行華山分行內，表明要提領500萬元硬幣，行員告知無法辦到，林婦即在分行裡撐到第2天的凌晨0時40分，遲不願離開。
分行人員報警處理，警方蒐集錄音錄影光碟錄得的違序事證、報案單、吳姓證人的筆錄等，依社維法法辦林婦。
法院調查，林婦警詢時提出存摺封面、取款憑條影本及照片，證明真的要提領500萬元硬幣，不過，銀行職員已明確告知無法交付，林婦如認為有爭議或銀行違約，在民主法治國家，應依金融消費者保護法去主張權利。
法官認為，林婦經行員告知銀行營業時間、無法交付硬幣後，執意以要提領500萬元硬幣為由，停留在銀行的營業場所，還持續堅持停留到翌日清晨，明顯逾越正當提款權利的行使範圍。
裁定書指出，林姓婦人因與元大銀行不同分行發生抵押還款糾紛，就滋擾元大銀行華山分行，她事後已與元大銀行就還款糾紛達成和解，審酌林婦違序情節、年齡、智識程度等，裁罰她1000元。
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