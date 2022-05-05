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路人打大噴嚏遭痛毆致全身傷 出手男遭判拘30日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

湯姓男子去年6月凌晨在新竹市區買消夜，期間一旁的陳姓路人打了個巨大噴嚏，引發湯不滿，抓狂徒手毆打陳，並以「Ｘ你娘、Ｘ你娘老Ｘ掰」等一連串髒話嗆對方，陳被打到渾身是傷，報警提告；新竹地院審理終結，湯被依傷害罪判拘役30日，公然侮辱罪判罰6000元。

判決書指出，湯男有公共危險前科，與陳男素不相識，去年6月凌晨湯在新竹市區買消夜時，因不滿陳打噴嚏，竟抓狂毆打陳，還罵對方一連串髒話，陳被打到渾身是傷，包括頭部外傷併頭暈、併後枕頭皮皮下血腫、雙側臉頰、左耳部、下唇部、頸部雙側多處挫擦傷、右肩、上臂、肘、前臂多處挫擦傷、左後背部多處挫擦傷。

法官認為，湯男為智識成熟的成年人，與陳男素不相識，僅因細故糾紛，竟不思以理性方式解決紛爭，出手毆打陳，並辱罵對方，致陳受傷害，考量湯坦承犯行，態度尚佳，並表示願意和解，不過因陳不同意分期給付最後雙方無共識，審酌依傷害罪判拘役30日，易科罰金3萬元，公然侮辱罪判罰6000元。

新竹地院審理終結，湯男被依傷害罪判拘役30日，公然侮辱罪判罰6000元。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，湯男被依傷害罪判拘役30日，公然侮辱罪判罰6000元。圖／報系資料照

公然侮辱 傷害罪

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