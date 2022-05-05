影／「大人的玩具」店內滿是賭具 警破門查獲職業賭場

台南市永康警分局昨天深夜在永康區永大路「大人的玩具」情趣店查獲「百家樂」職業賭場；保安大隊霹靂小組帶頭破門攻堅衝進屋內大喝「不准動！」發現店內其實「大人的玩具都是賭具」，查獲賭場負責人與工作、把風人員及賭客共18人。43歲許姓賭場負責人、工作人員與屋主等10人依賭博罪嫌移送法辦、7名賭客依社會秩序維護法各裁處9千元。

警方表示，許姓男子開設「大人的玩具」掛羊頭賣狗肉躲避警方查緝，不過「玩過頭玩到出現人潮」才被盯⬆️上，因為情趣玩具店不可能經常人來人往；分局接獲線報「情趣店出入分子複雜」，裝有許多監視器。

分局偵查隊、督察組與大灣派出所組成專案小組查緝，經一星期蒐證，確定這家店只有門口放置情趣玩具，另一個門內是百家樂職業賭場，隨即報請檢察官向法院聲請搜索票，保大霹靂小組攜帶裝備破門攻堅，18人與現金40萬5400元、籌碼5885萬9300元、撲克牌16副、骰子4顆、監視器主機等證物。