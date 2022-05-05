Uber司機不給車內丟垃圾 乘客氣炸打人辯沒打二度敗訴

台中市楊姓男子前年底與友搭乘王姓男子駕駛Uber車，因王不讓楊在車內丟垃圾，引發口角，還在南區路邊理論，楊在理論時出拳打人，把王打倒在地，事後楊友人作證時袒護楊，稱雙方沒打起來，法官勘驗監視器後，確認楊有動手，一審判拘役50天，上訴二審仍維持原判。

判決指出，楊姓男子在去年12月25日凌晨零時許，與朋友搭乘王姓男子的Uber轎車，因楊在搭乘時，想在車內丟垃圾，遭王制止，楊認為王口氣不佳，雙方口角，還在南區建國北路1段與大慶街2段，下車理論。

楊、王二人在口角過程中，不斷接近對方，但楊先碰到王的身體後，即已左拳朝王前胸揮打，王被打退後，楊再出右拳打人，將王打倒在地，王被打後起身要衝向楊，但被楊的友人拉住，制止雙方衝突，但二人仍持續口角，王之後提出傷害告訴。

楊男僅承認雙方有口角，但否認有打人情事，辯稱是王朝著他衝撞，但雙方都被他的朋友制止，沒有打人，而與楊同車的友人也作證，雙方都被拉住，沒有肢體衝突。

不過法官勘驗路口監視器後，確認楊有先動手打人，將王打倒在地，還造成王左側胸挫傷，依傷害罪判拘役50天，得易科5萬元。