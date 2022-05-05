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棉絮引燃...1800棵真柏燒成焦炭 機械廠釀禍判賠1440萬
台中沙鹿1間機械公司因堆放棉絮起火，延燒到附近蔡姓居民經營的樹園，火勢直接燒死他種的1800棵「真柏」，蔡委由花卉公會鑑價每棵價值8000元求償1440萬元，機械公司抗辯認為起火與他們無關，但法院不採信，判機械公司及負責人應全額給付蔡男，可上訴。
蔡男主張，機械公司經營紡織線類批發，廠房周圍土地堆積棉絮等廢棄物，2019年10月19日未依規定直接焚燒棉絮引起火災，隔天清晨又復燃延燒到他經營的真柏樹園，火勢導致裡頭1800棵真柏遭燒死。
蔡並提出彰化縣園藝花卉商業同業公會鑑定，表示損失的每棵真柏價值約8000元，總計損失1800萬元向機械公司及其蔡姓負責人求償。
機械公司抗辯稱，公司沒有堆積廢棄物在土地上，是蔡姓負責人個人購買、堆積棉絮，因天候或他人因素才起火，應屬蔡的個人行為和公司無關，並提出當天風向，爭執真柏樹園起火和棉絮火災應無關聯。
真柏樹園1名園丁證稱，他每年都會去幫忙雕整樹木好幾次，也知道機械工廠很大，和樹園相距約2、300公尺，也常常會聞到悶燒氣味，近看就發現是類似棉花在悶燒，對方的土地距離他工作地約50公尺，沒有任何防火措施。
台中消防局火調科也認為，難排除是燃燒棉絮起火，火勢延燒至真柏區，且消防到場時機械工廠土地也有棉絮堆積悶燒、堆積捆狀棉絮。
法院認定，蔡姓負責人在公司土地堆置捆狀棉絮，導致悶燒發生火災應負損害賠償責任，也採信花卉公會鑑定價值，判處機械公司及蔡姓負責人應給付蔡男1440萬元。
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