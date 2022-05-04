大法庭累犯爭議 檢察總長發聲了

即將卸任的檢察總長江惠民4日對最高法院大法庭日前針對累犯做出的裁定表示「遺憾」，這是檢察總長首度對這波法界爭議事件發聲。

江惠民認為最高法院自民國九十七年的刑庭決議，將非常上訴權變成是最高法院、而非檢察總長，已涉侵犯立法權，此次關於累犯的決議又跨越大法官解釋及立法權的紅線，他期許接下來法務部在修法上能讓此問題更完備，不再讓法院可任意跨越立法權，也期許未來最高檢察署跟最高法院都能達到為司法案件定紛止爭的功能。

江惠民的總長任期到本月7日，最高檢察署4日下午為他跟即將退休的主任檢察官楊世智等人舉辦聯合歡送會，由於江惠民上任總長後，正逢最高法院成立大法庭，最高檢察署也成立訴訟組應對，這幾年大法庭做出的裁決、訴訟組都經歷不少討論。

大法庭日前一起針對累犯問題的裁定在法界引起不少爭議，除基層質疑不斷，包括司法院前副院長蘇永欽都撰文探討是否有司法造法的憲政問題。

江惠民在發表臨別感言時，也提及此事，並直言對大法庭有關「累犯」裁定感到遺憾，更提及最高法院在民國九十七年透過刑庭決議，對於被告不利益的非常上訴一律駁回，不論判決是否違背法令，這種做法是把檢察總長專屬的非常上訴權，變成是法院的權力，不僅是超越法律，也侵犯立法權。

江惠民說，他在總長任內仍秉持判決有違背法令之處，即使對被告不利，該提非常上訴就會提。他指出，最高法院大法庭最近在累犯這件案子，是因為大法官宣告累犯部分違憲而來，但大法庭的裁定又跨越大法官解釋、甚至立法權。

江惠民說，他不樂見為最高法院為減輕工作量，逾越立法權界線，他任內無力改變是一大遺憾，期許未來最高檢察署與最高法院能協力為人民定紛止爭。

江惠民也期許法務部，能根據大法官的解釋，在累犯的修法上盡可能完備，監所有關執行指揮書、前科資料表等作業也能更完善，讓法院無法輕易跨越立法權紅線。