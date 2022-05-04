結夥盜375萬百達翡麗名表 2男僅分得7千還背鍋

桃園市中壢某鐘表店今年1月遭竊盜集團盯上，損失一只價值高達375萬元的百達翡麗名表，檢警事後追出許姓女子及賴姓、莊姓2名男子涉案，但手表與自稱「胡星雲」的主嫌至今下落不明；由於許女在事發後死亡，桃園地檢署今天依結夥三人以上竊盜罪起訴賴、莊2人，主嫌則持續追查中。

檢警調查，賴、莊、許3人均為「胡星雲」透過網路找到的同夥，犯罪計劃也由他們執行。今年1月13日，賴、莊、許3人走進中壢某鐘表店，指名要看名表，待店員拿出百達翡麗之後，賴、莊假藉要看其他名表引開店員注意，許女則趁機用假貨調包並先行離開，將真表交給「胡星雲」。

賴、莊2人在許女離開不久後也藉故脫身，事後莊男再依「胡星雲」指示到高鐵站取此次做案用的衣物丟棄；賴男雖盜得375萬元名表，但他與莊男只分得6千元和1千元的報酬，事後也被警方循線查獲，至今在押。

偵訊時，賴、莊坦承犯案，並稱一切都是聽從「胡星雲」指示行動，就連脫身時間也是「胡星雲」律定，至於報酬則是到高鐵站銷毀做案衣物時，從裝衣服的包包內取得。