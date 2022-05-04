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王令麟獄政案他曝這區最安全 陳水扁、葉盛茂都住這兒

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，蘇、王各被依貪汙治罪條例判16、2年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今傳王令麟、他的特助胡曉菁，王稱不知道胡女與蘇之間的私人往來，亦無授意或指示；胡女說送禮給蘇是禮尚往來。但胡女直接帶「電動剃頭刀」入監，法官質疑與程序不符。

台北地檢署起訴指出，因掏空案入監獄服刑的王令麟，透過女心腹胡曉菁（一審被依貪汙治罪條例判刑2年2月）向獄官行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，蘇想去東森旗下的東森海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。

高院今天花了約1個半小時詢問王令麟、胡曉菁犯罪事實。對於胡曉菁送禮盒給蘇清俊、安排度假等事，王令麟表示不知情，不了解胡女與蘇之間的私人往來，並表示監獄中的長官對他們一視同仁，沒有特別關照他。

王令麟表示，北監戒護科科員祖興華（一審判刑11年）常分他便當裡的菜讓他們享用，也不是只有他吃而已，祖反應妻子買不到SKII青春露，他是基於服務客戶或朋友而請同仁「催貨」，這是人之常情，不可能構成賄賂。

王說，祖興華的妻子煮了很多牛肉便當給十多位受刑人吃，他因假釋將出獄，出於感恩想回報祖，一方面也是替東森購物「做廣告」，才請胡女送牛排給祖妻。此外，王也說明他已習慣第十教區的作息，沒有要求調動到第六教區或參觀，是監所為借助他的媒體專業，希望協助拍攝微電影；他還舉例稱陳水扁（前總統）、葉盛茂（調查局前局長）、林忠正（前立委）、林文郎（前立委）等入獄的政治人物都是住在較安靜、安全的第十教區。

法官再問王令麟是否在監獄裡批公文，王答稱受刑人的作業時間是早上9點至11點、下午1點至4點，午休時間受刑人可以自己運用，有人看電視、有人打球，他則閱讀公司寄給他公文，沒有違規。王說，有關東森電視買賣的文件經過監所收發單位作業流程，符合規定。

而王令麟請胡曉菁買剃頭刀片送入，他也解釋監所5、6百人共用1把剃頭刀，他頭皮長膿包並發癢，因此申請；他認為只要不是違禁品，都可申請透過家人送進來。

對於是否送禮給蘇清俊，胡曉菁則表示檢方起訴書所指的時間點她沒有送禮，法官詢問「妳的意思是有給、還是日期不對？」胡曉菁表示自己若送禮，一次只會送一樣，她回想送給蘇清俊的應該是自家做的干貝醬，是端午節「禮尚往來」。法官追問「禮尚往來？蘇送妳什麼？」她答「送我水果吧，我不記得」。

此外，胡曉菁被控安排蘇清俊住宿實際售價為1萬3860元的東森海洋溫泉酒店總統套房，胡女解釋是幫蘇訂房，因為「總統套房沒人住，我幫他升等」，且平日價應該是6900元，「價值沒那麼高」。法官好奇蘇如何付費？胡女稱她還沒收錢「事情就發生了」。

針對幫王令麟帶剃頭刀一事，胡曉菁澄清不是她申請的，因典獄長帶她進去，她便順便交給祖興華。但法官表示，即便是律師接見，連私人物品都要安檢，「妳連剃頭刀也有帶進去」，指與程序不相符。

律師團主張，一審判決關於蘇清俊與胡曉菁、以及蘇清俊與祖興華之間的關係都不在起訴之列，希望此部分在審判前能先處理；法官諭知準備程序今終結。

東森集團總裁王令麟否認行賄台北監獄獄官，並表示不清楚特助胡曉菁與副典獄長蘇清俊堅的私人往來。圖／聯合報系資料照片
東森集團總裁王令麟否認行賄台北監獄獄官，並表示不清楚特助胡曉菁與副典獄長蘇清俊堅的私人往來。圖／聯合報系資料照片

王令麟 典獄長

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