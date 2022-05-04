感情生變疑小三作祟 女上網曝男友新歡個資遭判刑3月

陳姓女子懷疑與男友分手是因劉姓女子介入所致，去年上網發文公開劉女照片，稱「渣女同時偷吃那麼多個」「愛當小三」等，事後遭劉女提告，士林地院近日審結，依違反個人資料保護法判陳女徒刑3月，易科罰金3萬元。

判決指出，陳女與男友感情決裂分手，懷疑劉女是感情第三者，2020年5月在臉書社團中化名貼出劉女照片，曝光劉女職業是保險業務員，並提及「叫她別再四處當小三，同時交往3.4個，有夠髒的女人」。

陳女事後用本名帳號將該貼文傳給劉女，劉女見貼文下方已有眾多網友留言，提及「跟她（劉女）買保險就能上她」「女生要小心」，立刻報警提告。

經檢警調查，陳女到案否認犯行，辯稱照片是劉女帳號上的公開資料，也不知道劉女職業、電話，全無洩漏個資。