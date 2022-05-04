台西鄉長林芬瑩與丈夫涉貪汙案羈押2個月 檢方今起訴

雲林縣台西鄉長林芬瑩涉嫌以通過太陽能光電系統林帶通行權及架空電桿道路挖掘許可為由，透過白手套林姓男子向業者索賄。檢調今年3月發動搜索，帶回林芬瑩夫婦等人調查後，法院裁定林芬瑩和其丈夫丁文彬羈押禁見，今天全案偵查終結，夫婦2人被以貪汙罪起訴，各150萬元交保。

據了解，一家光電業者2018年標到上億元工程案，2020年8、9月間向台西鄉公所申請林帶通行權、架空電桿道路挖掘許可等被退件，林芬瑩的丈夫丁文彬同年12月以此為由開始索賄，並透過中間人林姓男子收款，金額計達680萬元。

檢方訊後認為林芬瑩夫婦等犯罪嫌疑重大且有逃亡勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，林芬瑩和其丈夫丁文彬涉案遭羈押約2個月，檢方今天對林、丁夫婦及白手套林男等3人依共犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪起訴，林芬瑩夫婦交保，白手套林男因繳回140萬元犯罪所得，先前已於偵查中具保停押。

至於林芬瑩是否將再參選連任，她本人案發前後一直沒對外表態；據了解，她參選與否機會可能各半，相關人士說，須再進一步評估。

如果林芬瑩未再參選，目前外傳極可能由縣議員吳蕙蘭或現任代表會主席李文來兩人其中一人接手參選，不過側面了解，吳蕙蘭繼續選議員的機會大，相關人士說，人選須再由地方大老出面商議後才能確定。