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這個人罰不怕！3度酒駕摔成骨折 法官判他9月去坐牢

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

男子酒駕判刑但罰不怕，第3次酒後騎車撞上汽車，造成腿骨、腓骨骨折，摔傷後到醫院酒測，酒測值高達1.12毫克。示意圖／Ingimage
男子酒駕判刑但罰不怕，第3次酒後騎車撞上汽車，造成腿骨、腓骨骨折，摔傷後到醫院酒測，酒測值高達1.12毫克。示意圖／Ingimage

男子廖宗建酒駕判刑但罰不怕，第3次酒後騎車撞上汽車，造成腿骨、腓骨骨折，摔傷後到醫院酒測，酒測值高達1.12毫克；台北地方法院認為，廖對刑罰反應弱，依公共危險罪判他有期徒刑9月。

檢察官偵辦本案，向法院聲請簡易判決處刑，不過，法官認為案情「嚴重」，改依通常程序審理，判廖有期徒刑9月、併科罰金15萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

廖宗建2020年9月1日晚間9時至12時、第2天上午6時在新北市新店區住處食用私釀米酒燉煮的麻油雞後，騎車上路，沿華潭街往直潭行駛。

2020年9月2日上午6時28分，廖因駛入對向車道與趙姓女駕駛的汽車對撞，警方據報前往處理，先將廖送醫，1個小時後，廖在台北慈濟醫院酒測，吐氣所含酒精濃度每公升1.12毫克，移送法辦。

法官調查，廖宗建2014年即曾因酒駕判刑6月、併科罰金5萬元確定，徒刑部分2015年10月執行完畢；廖2016年因酒駕判刑8月、併科罰金15萬元確定，2017年10月坐完牢，但經刑罰執行，卻不能記取教訓，應依累犯規定再加重其刑。

法官認為，廖有數次酒駕的前科，自陳曾至醫院接受治療，還是不知謹慎，在遠遠超過法定標準值的情況下，無照、酒後騎車上路。

判決說，廖宗建因撞車後造成右側脛骨幹開放性骨折、右側腓骨頸閉鎖性骨折的嚴重傷勢，經此教訓當有所警惕，於審理時表達悔意，考量他國小畢業，四處打零工以維生、已婚、妻子剛懷孕，依法判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 骨折 酒測

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