宜蘭漁船走私20億元安毒 船長認罪供出上游獲減刑判8年

宜蘭漁船「珍旺二號」的陳姓船長、呂姓輪機長，去年走私市值高達20億元、719.9公斤安毒入境烏石港，檢警、海巡當場人贓俱獲；檢方向法院分別求處16年、15年重刑。

陳落網後供出上游「阿狗」黃男，與呂均坦承犯行，宜蘭地方法院審結，依毒品危害防制條例判處陳8年、呂7年8個月，驗後淨重651.88391公斤的安非他命全數沒收銷燬，可上訴。宜檢表示，待收受判決，再決定是否提上訴。

綽號石頭的47歲陳姓船長與綽號象神的40歲呂姓輪機長，平時駕駛「珍旺二號」在宜蘭縣海域撈捕魚貨。檢方指出，該船多次進出烏石港均無裝載漁獲，分析入出港資訊、行船軌跡，研判極可能從事接駁運輸毒品犯罪。

陳與阿狗謀議策劃運毒入境，陳與有毒品前科的呂，去年10月29日駕駛「珍旺2號」從烏石港報關出海，10月31日到屏東外海公海海域，接駁鐵殼船上的安非他命，11月1日返港，遭檢警、海巡登船搜索，破獲大量安非他命。

宜蘭地檢署依毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪、懲治走私條例的私運管制物品進口罪起訴陳、呂，分別向法院求處16年、15年重刑。

合議庭審理時，陳、呂坦承犯行，依毒品危害防制條例規定，減輕其刑。陳姓船長原先欲一肩扛起所有罪責，說以出海釣魚為由拐騙呂上船，出海後才說要運毒，並以30萬元報酬，其說法不被法官採信。

法官認為，陳與阿狗協議謀劃，以30萬元找來呂運毒，又與阿狗聯繫進度，認為是陳主導無疑。

另外，陳姓船長翔實供述，阿狗去年10月26日深夜11點多，在頭城青雲路的超商旁停車場、港墘路租用倉庫內，以50萬元價格與其達成接駁運毒入境，並交付定金5萬元，使檢警能查獲阿狗，依規定減輕其刑。