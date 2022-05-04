王浩宇爆時力黨工涉毒判賠40萬 最高法院廢棄發回更審

桃園市前議員王浩宇2018年爆料時代力量林姓前黨工持毒，林獲檢方不起訴後，不甘名譽受損提告要求王賠償並登報道歉，一審判賠25萬元並在聯合報等四大報、臉書道歉，二審加碼判王應賠償40萬元，案件上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。

最高法院指出，依憲法法庭判決意旨強制道歉違憲，又精神慰撫金部分，二審審酌尚有不當，例如侵害名譽的言論，未區別何部分是故意、何部分是過失，侵害名譽的情節、雙方身分、地位等，故廢棄發回台灣高等法院更審。

2018年3月27日，基隆憲兵隊搜索林承租的屋子，查扣不明物品，王浩宇之後在臉書貼文稱「黨工涉毒，時代力量不應包庇」等。林表示，王浩宇影射他涉毒，時力要他留職停薪，求償243萬餘元並要求登報道歉。

王浩宇辯稱，沒提當事人名字，林的姓名是媒體揭露，並指林是時力創黨發起人之一，黨工涉嫌持有、運輸毒品與公共議題、公益相關。且消息是由時力內部獲知，已合理查證。

一審桃園地院認為，林獲檢方不起訴處分，可見王浩宇的言論和事實不符，且貼文內容可辨識出林的身分，因此判賠25萬元。二審再判王應再多賠15萬元，合計40萬元，最高法院廢棄發回更審。