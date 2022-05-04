坑洞害高中生跌斷鼻骨終身沒嗅覺 台中市府遭判賠133萬

台中姚姓高中生2年前騎腳踏車經台灣大道，因路面坑洞害他慘摔跌斷骨，甚至導致終身喪失嗅覺。示意圖／Ingimage

台中姚姓高中生2年前騎腳踏車經台灣大道，因路面坑洞害他慘摔跌斷骨，甚至導致終身喪失嗅覺，他聞不到瓦斯外洩等危害，難以繼續留在餐飲業工作，對台中市養工處求償259萬元。養工處除爭執坑洞大小，還認為「事故與他們無關」；台中地院不採信，判養工處應賠姚133萬多元，可上訴。

姚主張，他2019年9月16日騎腳踏車經台灣大道二段600號前外側慢車道，因路面上有個長、寬、深各22公分、19公分、1.5公分的坑洞，導致他行經車身劇烈晃動，整個人拋摔地上多處挫傷、鼻骨骨折，更導致他嗅覺喪失。

姚控告台中市養護工程處身為道路主管，卻沒即時填補坑洞、未設置警告標誌，提告國賠包括不能工作損失、精神撫慰金及醫療費等，一共求償259萬6250元。

台中市養工處抗辯稱，該馬路雖然有龜裂，但龜裂處長、寬各約1.5公分、0.5公分，並無危害行車安全之虞，且都有定期巡查道路修補，該路段距離事發前6個月都沒發生事故，並認為姚當時是為了閃避違停，未依正常方式煞車導致，應該是姚本身過失和他們無關。

另養工處也爭執姚提出損害金額，也認為對方沒有就嗅覺喪失和這次事故有關舉證，主張駁回。法院傳訊當時受理量測的警員，警方證稱，目測坑洞深度不只0.5公分，經繪製現場圖長、寬也各為1.5公尺，深度應為2公分。

另事發後養工處也派人巡查，並在道路面層是否良好、缺失說明欄位各記載否、破損，可見坑洞已造成缺失有填補必要，並足以危害行車安全，現場監視器也拍到，姚經過坑洞重心不穩摔車，認定養工處應負損害賠償責任。