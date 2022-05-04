復興航空發布假重訊否認停業 二審判賠投資人499萬元

復興航空2016年11月無預警停飛，仍發布虛偽重大訊息否認停業，隔天臨時董事會通過解散公司，投資人受誤導而有損害，委由證券投資人及期貨交易人保護中心提團體訴訟求償，一審判董事長林明昇等4人連帶賠償499萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今仍判賠499萬餘元，可上訴。

投保中心主張，復興航空為了停止營業，2016年11月17日簽訂金錢信託契約，信託財產共12億元，並於當天移轉完畢；同年11月21日復興航空發布虛偽重大訊息，否認媒體報導復興航空將停業的訊息。

投保中心指出，復興航空隔天召開臨時董事會通過解散公司，並追認信託契約，導致復興航空股票、公司債價格不斷下跌，導致投資人受有損害。林明昇、劉東明身為復興航空董事長、總經理，及2名破產管理人應負連帶賠償責任。

一審判林明昇等人須連帶賠償499萬2149元；二審認為，復興航空信託金額相較於當時財務狀況比例重，且簽約當天就把12億元移轉至信託財產專戶，作為處理消費者退票退款、資遣員工、支付薪資等用途，明顯是因應停業的處理措施，攸關公司存續的重大資訊，屬依法公告的財務業務文件，復興航空卻未揭露信託契約，嚴重損害投資人權益。