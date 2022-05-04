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超商店員勸戴口罩遭毆反擊 互告傷害雙雙遭判刑
葉姓男子去年深夜到一家超商消費，因未戴口罩遭勸，惱羞持安全帽毆打徐姓店員，徐也出手反擊，兩人事後互告傷害罪，案經士林地院審理，近日判葉男徒刑3月、徐員徒刑2月。
起訴指出，葉男去年8月14日深夜11時許，因未戴口罩，遭徐姓員勸導，葉男心生不滿，與徐員爭吵後持安全帽毆打徐員，致徐手腳受傷，徐隨後追出店外反擊葉男，葉卻不慎跌倒，導致右眼眶挫傷、下唇擦傷、胸部、右手挫傷。
警方獲報到場後，2人互告傷害，詢後依法送辦。法院開庭時，徐員供稱，追出店外是要嚇阻葉男，因遭葉男毆打，才出手反擊，強調2人身高差太多，他打不到葉男眼睛，是葉男自己喝醉跌倒才導致眼睛受傷；葉男則說，他站在店外，遭店員持異物毆打後暈過去，面部落地所以受傷。
法官勘驗相關監視器畫面，發現葉男步出超商後，徐員追出並舉右拳攻擊葉男下巴，葉男倒地後想起身卻又滑倒，認定徐員當時無面臨不法侵害，不採信徐員說詞。
合議庭認為，新冠肺炎疫情期間到人群密集處應戴口罩，已屬社會大眾應自我要求之事，2人此前無恩怨嫌隙，徐應是基於善意出言勸導，無刻意刁難；徐遭毆後自覺委屈，雖已報警，卻選擇上前回擊，犯罪動機可理解。
法院考量葉男犯後坦承犯行，徐員否認犯行，2人始終無法達成共識，未能和解，審理後依傷害罪判處葉男徒刑3月、易科罰金3萬元，徐男徒刑2月、易科罰金2萬元。
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