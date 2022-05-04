陸軍中尉痛罵士官長犯賤、要你管 公然侮辱判拘役20日

台中陸軍某營區鄭姓中尉不滿士官長質疑他集合時間，情緒失控在集合場朝他辱罵難聽字眼，還說「犯賤」、「我組長還要你士官長來管？」對方不甘受辱向憲兵隊提告，鄭辯稱是自我解嘲，但法院不採信，認為他不能控制情緒犯後狡辯，依公然侮辱罪判他拘役20日，可上訴。

憲兵隊調查，鄭姓中尉去年6月17日擔任輪車保養廠組長，他不滿下屬士官長用不好的態度質問「7點半集合有沒有問題？」並向少校陳姓副廠長反應鄭無故不參加集會。

鄭不滿就趁著一早7點多，陳姓少校召集各主管宣導重要工作事項時，當眾在集合場朝士官長辱罵「操他O的B」、「我他Ｏ犯賤」、「一個士官長憑什麼叫組長集合」、「我是組長還要你士官長來管？」還說「我是你小弟嗎」等語。

士官長不滿當眾遭辱，經憲兵隊獲報將鄭法辦；檢方訊時，鄭否認公然侮辱，辯稱當時說「我是不是他小弟」、「我犯賤」等，是在講他自己，是自我嘲解等。但士官長證稱，當時鄭突然大吼，辱罵時還看著他，其他人也說聽到鄭很大聲，當時語帶憤怒。

法院也認為，鄭當時說的話，根據一般社會通念，顯然是含有輕慢侮辱對方之意，主觀上顯有 侮辱犯意，客觀也讓士官長心裡感到難堪、不快且貶抑他人格評價。