調查局追查非法快篩試劑 已查扣要求回收7萬多劑

新冠肺炎快篩劑搶手，調查局去年查扣未經食藥署核准之採指尖血新冠肺炎抗體快篩檢測試劑成品和半成品，再和台中市食品藥物安全處責令業者全面回收流入市面之非法快篩試劑，至今已回收非法試劑7萬1535劑。

疫情升溫，快篩試劑已成為民眾重要防疫商品，調查局執行「強化防疫專案精進計畫」，去年由航業調查處台中調查站調查發現，2家廠商因COVID-19疫情嚴重，國內外對快篩試劑需求急，認為有龐大獲利商機，研發需經醫護專業人員抽靜脈血檢測之新冠病毒抗體快篩試劑，送請衛生福利部食品藥物管理署核准緊急授權專案製造。

但業者擅自在包裝中加入採血針、仿單等未經核准內容物，再交由經銷商透過網路團購及一般通路以每盒新台幣150元至600元不等價格對外銷售，使民眾誤認該等快篩試劑係合法用品，可自行在家刺破指尖採血測試；調查局搜索並查扣未經食藥署核准之採指尖血新冠肺炎抗體快篩檢測試劑成品2萬9782劑、快篩試劑卡殼半成品109萬1600劑。

其中一家業者表面上向食藥署申報委託合法醫療器材廠代工生產本項試劑，實際上卻自購自動切條壓卡機等大型機具，以鐵皮屋為掩飾，私設地下工廠自行製造。

等非法快篩試劑於坊間流通後，經網紅以「居家快篩，眉頭一皺就完成」開箱測試宣傳，並透過內附仿單等說明及影音教導民眾自行採指尖血檢測，與食藥署緊急授權核准需醫事人員抽靜脈血檢測之內容不符。

調查局經解析扣案帳證、擴大追查，查知非法試劑銷售對象高達90多家，已售出逾23萬劑，若任其繼續流通，後果堪虞，因此再配合衛生主管機關，由台中市食品藥物安全處責令業者全面回收流入市面之非法快篩試劑，再交由調查局依法查扣，到今年4月止，積極回收並查扣非法試劑總計7萬1535劑。

調查局呼籲，在國內食藥署僅核准家用「抗原快篩」(鼻腔檢測)試劑，而「抗體檢測」或「抗體快篩」(血液檢測)需由醫事人員操作、判讀，並未核准家用，請民眾切勿自行使用；快篩試劑係屬於第三級醫療器材，未經核准製造或輸入者涉有違反醫療器材管理法第62條刑責，已核准的快篩試劑，也不得在網路販售，違反者衛生主管機關將依醫療器材管理法第70條處以罰鍰。