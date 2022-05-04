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新光壽險員賣「付100萬賺20萬」保單涉詐 40萬交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

新光人壽沈姓壽險員與高姓阿姨以「類吸金」手法賣終身壽險，宣稱繳費六年加計紅利回本，保單效期猶在，賣出上億業績；檢調約談2人到案，複訊後依詐欺、背信罪嫌偵處，今天凌晨諭令沈40萬元交保，高女50萬元交保。

詐保案曝光後，保戶向新光人壽檢舉，新光同意解約還償還保費，再向檢方檢舉，檢察官指揮調查局台北市調查處蒐證、查辦。

由於沈姓壽險業務員後來轉換跑道去遠雄人壽，是否以相同手法詐賣保單？檢調將進一步釐清。

據調查，沈、高女自2013年起以新光人壽業務員名義在外賣保險，誆稱只要一次繳交100萬元終身壽險保費，每年退佣20萬元，可連退六年，六年後共計退佣為120萬元，超過投保的母金，由於條件優惠，吸引二、三十名親友洽購，2人前後賣出約1億元、100多份保單。

檢調蒐證指出，沈、高女2人藉類似「老鼠會」手法招攬業績，以新收保戶的保費給付舊保戶的還本紅利20萬元，2019年資金周轉卡關，保戶紛新光人壽反映，犯罪行為「剛好六年」。

檢調人員昨天約談沈、高女到案，同步傳訊十多名證人查證案情，依詐欺、背信等罪嫌偵處，今天凌晨訊後諭令2人交保處分，繼續根據事證勾稽帳項，追查2人有無其他不法所得。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

保費 詐欺 吸金

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