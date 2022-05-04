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酒駕撞死人父找大學子頂罪 辯沒肇逃 賠500萬仍判關3年

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

屏東呂姓男子才因酒駕被屏東地檢署處分緩起訴，卻又醉後上路，撞死鄭姓機車騎士，他擔心入監找來就讀大學的兒子頂替，只是路口監視器畫面戳破謊言，害兒子被判刑，呂男賠償500萬元和死者和解，死者家屬也向法官求請從輕量刑，高雄高分院審理後，認為呂上訴時否認肇逃，仍判呂男有期徒刑3年。可上訴。

判決指出，呂姓男子2018年才因酒駕案，被屏檢處分緩起訴，但他卻又酒駕上路，2020年8月23日下午5時許，在屏東縣枋寮鄉玉泉路飲用威士忌後，開車行經農場路和沿山公路，涉嫌闖紅燈直行，撞上鄭姓機車騎士碰撞，鄭飛進路旁草叢，全身多處骨折，送醫2小時傷重不治。

但案發後呂男趁機打電話給妻子和兒子曾男，妻兒兩開車前來事故現場，呂男開著兒子的紅色廂型車逃逸，留下就讀大學的曾男在場頂罪，但警方調閱監視器畫面，發現曾男並非肇事者，戳破他的謊言，通知呂男重回現場後，酒測值達每公升0.32毫克。

呂男不僅吃上公共危險罪、肇事逃逸等罪，兒子也因幫父親頂罪，最後被屏東地方法院依頂替罪判處拘役40天，得易科罰金4萬元，緩刑2年；至於呂男，屏院審理後，考量他以500萬元和死者家屬和解，依公共危險、肇事逃逸罪，合併處3年有期徒刑。

呂男不服，認為量刑過重上訴，高雄高分院審理時，法官發現呂在治喪期間每天到場，獲得死者家屬原諒，對方也願給予呂男重新做人的機會。

但呂上訴時卻改口否認肇逃，稱當時是為陪死者送醫，才離開現場，但呂男兒子卻證稱是他父親叫他頂罪，法官認為呂肇逃事實明確，認為原審量刑已參酌犯後態度給予減刑，因此維持原審刑度，公共危險罪部分判刑2年8月，肇逃駁回上訴，合併應執行期3年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影

酒駕

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